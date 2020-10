Asia Argento e Rosalinda Celentano, la verità sui baci rubati

Asia Argento e Rosalinda Celentano. La figlia del ‘Molleggiato’ si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno coinvolto la sfera privata di Asia Argento. La sua replica

“Rosalì, a ripijate!” Con questa esortazione calorosa, Asia Argento rimette in riga Rosalinda Celentano per alcune dichiarazioni che ha fatto nei giorni passati.

La figlia del Molleggiato sta vivendo un periodo di rinnovato splendore grazie alla sua partecipazione al popolare talent di danza, Ballando con le Stelle. Oltre alle già note doti attoriali, sta dimostrando al grande pubblico di Rai Uno di avere movenze aggraziate anche nelle vesti di ballerina, in concorso con la tutor Tinna Hoffmann.

In un’intervista recente, la Celentano (apertamente omosessuale), ha dichiarato di aver avuto dei flirt con donne di primo piano del panorama dello spettacolo italiano. Sono venuti a galla due nomi in particolare: Monica Bellucci e Asia Argento.

Se della Bellucci dice che ci siano state delle effusioni di poco rilievo in gioventù, cosa diversa racconta dell’altra protagonista dei suoi racconti. “Con Asia limoniamo. Lei mi mette la lingua in bocca e la gente passa e ci guarda schifata. Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore” – ha rivelato.

Due figlie d’arte a confronto, non si è fatta attendere infatti la replica di Asia Argento che smentisce tutto: “Ho avuto delle relazioni con delle donne ma proprio con Rosalinda Celentano no. Non la vedo da tantissimo tempo, la frequentavo quando io avevo circa 18-20 anni. “

Asia Argento incalza inoltre: “Cosa vuoi da me, Rosalinda? Parla di te e della danza. Se l’avessi baciata di certo non lo rinnegherei. Perché ti devi far pubblicità sulla mia pelle e su quella della Bellucci? Adriano Celentano è uno dei miei miti, non vorrei offendere nessuno.”

