È super seducente Malena Nazionale. La pugliese si mostra nelle vesti (pochissime) di chi sa come fare per ammaliare i propri followers.

“L’eleganza prima di tutto”. È quello che scrive Filomena Mastrimarino, che ormai tutti quanti conoscono come ‘Malena Nazionale‘ o anche ‘Malena la pugliese’. L’attrice di film e spettacoli per adulti ha un profilo Instagram che spesso arricchisce con contenuti iper piccanti.

Ma ovviamente tutti adatti alla platea del noto social network. Perché poi c’è OnlyFans, e lì i fans che sono veramente pronti a tutto – in primis a sottoscrivere una sorta di abbonamento – possono godere della vista di molto, molto di più. Fatto sta che anche su Instagram Malena Nazionale non manca di fare felici i suoi tanti fans. Ad oggi gli utenti che seguono il profilo della 37enne originaria di Noci, in provincia di Bari, conta circa 750mila followers. Tutti sempre estasiati dai nuovi video e dalle nuove immagini che vengono pubblicati con buona frequenza. Vale la pena darci una occhiata.