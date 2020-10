Le sfondano l’auto perché lesbica, l’appello di Camilla Cannoni su TikTok

Camilla Cannoni, la giovane 23enne a cui viene sfondata l’auto dai vicini di casa a causa del suo orientamento sessuale. La ragazza lancia l’appello su TikTok.

«Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi», questo è quanto dichiarato da Camilla Cannoni, la ragazza di 23 anni vittima di un attacco omofobo. Genova, i vicini di casa non accettavano la sessualità di Camilla in quanto aveva una relazione con una ragazza coetanea. I vicini sfogano la loro frustrazione danneggiando l’auto alla ragazza. La stessa ha poi filmato i danni del mezzo con il cellulare e precisamente tramite TikTok e lancia un appello proprio agli utenti che usano l’applicazione. «Ovviamente ho fatto una denuncia ma ovviamente non fanno un ca**o. Possiamo fare qualcosa, membri della comunità LGBT, per avere dei cazzo dei diritti? Io mi sento chiamare ogni giorno puttana e pervertita. Adesso sono arrivati addirittura a danneggiarmi la macchina con la quale io vado tutti i giorni a lavorare. Ditemi voi cosa posso fare?!».

Camilla Cannoni, l’intervento della comunità LGBT

Nel video pubblicato su TikTok ma diventato virale sul web, la giovane è in lacrime e mostra i danni fatti alla sua macchina; ruote bucate e specchietti rotti. Per Camilla purtroppo non è la prima volta che subisce questi attacchi, infatti sui social dichiara: «Io mi alzo ogni le mattine per andare a lavorare, come tutti, pago il mio mutuo e ho solo 23 anni. Non so quanta gente alla mia età faccia queste cose. Posso avere una mano, gentilmente, visto che lo Stato, non me la dà?».

In tanti a mobilitarsi per tutelare la ragazza, la comunità LGBT e non solo hanno lanciato il loro messaggio di solidarietà.

