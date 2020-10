La bellissima e sensualissima Malena Nazionale posta uno scatto in cui lei non indossa praticamente niente. Pranza così, e ci vuole con sé.

In tempi di pandemia qualunque industria ha subito dei grossi rallentamenti, e Malena Nazionale lo sa bene. La 37enne originaria della provincia di Bari non può più prendere parte alla realizzazione di film per adulti sul set. Ed allora ha deciso di fare tutto da sé.

Ecco quindi che ha intensificato la sua attività sui social network. In particolar modo su Instagram ed OnlyFans, che sono diverse per contenuti. Sul primo non mancano immagini anche piccanti, come quella nella quale Malena non indossa nulla se non un paio di tanga. E ritratta di spalle ci chiede, con estrema malizia, chi tra noi vorrebbe unirsi a lei per una consumazione. Ma è lei ad essere divorata dagli sguardi dei suoi followers. E bisogna anche vedere gli altri contenuti da lei postati.