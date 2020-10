Sontuosa Miriana Trevisan. La showgirl è una vera e propria meraviglia e fa sognare i suoi followers con un vedo non vedo da favola.

Gli occhi dei suoi ammiratori vanno a finire proprio lì, e lei lo sa: Miriana Trevisan gioca a fare la seduttrice. E ci riesce maledettamente bene. La napoletana, che tutti noi abbiamo apprezzato da giovanissima prima come velina a ‘Striscia la Notizia’ a metà anni ’90 con Francesca Graziani, è ancora bella come a quei tempi.

Per diverso tempo poi ha affiancato Mike Bongiorno a ‘La Ruota della Fortuna’, dando vita a dei siparietti molto divertenti con l’indimenticabile conduttore televisivo. Poi di acqua sotto ai ponti ne è passata e lei di cose ne ha fatte. Sempre conservando la stessa avvenenza di quando era ragazza. Oggi Miriana ha 47 anni eppure a vederla non si direbbe. Davvero non si resiste ad una bellezza come lei.

Miriana Trevisan, sempre al top per bellezza e sensualità

In alcuni scatti recenti lei si mostra con un vestito molto scollato, che lascia capire benissimo come sotto non indossi niente. Ed è inevitabile che lo sguardo dei fans vada a finire sul suo generoso decolleté. Che bomba di femminilità che è Miriana.

