Zodiaco, i segni che cambiano più spesso umore: ti ci ritrovi?

Essere lunatici significa cambiare repentinamente umore, a volte in maniera fin troppo eccessiva. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che lo fanno più spesso

A tutti capita di cambiare umore in maniera magari inaspettata. Un litigio, una sorpresa, un evento inatteso, un comportamento non condiviso, possono portare a provare sensazioni contrastanti e a far sentire in maniera differente. A volte quando questo accade forse fin troppo spesso le persone vengono definite lunatiche. Questi cambi repentini di umore possono essere associati anche ad alcune caratteristiche del proprio segno zodiacale. Alcuni di questi infatti sono più portati a farlo rispetto ad altri. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali che cambiano più spesso umore

Tra questi segni zodiacali troviamo quello dei Pesci, considerato tra i più sensibili. Vengono spesso additati per la loro capacità di estraniarsi dal mondo esterno e vivere in una sorta di irrealtà costruita nella propria mente. Questo li porta spesso ad avere delle aspettative che vanno a contrastare la realtà delle cose ed è il motivo per il quale si ritrovano a rimanere delusi o contrariati più frequentemente. Il loro umore oscilla proprio per questo. Quasi per definizione i Gemelli si sentono spesso divisi in queste due metà: una più pacifica e affidabile e un’altra più facilmente irritabile e irrequieta. Non sai mai come potrebbero reagire a una situazione.

Poi troviamo il segno del Cancro che proprio come i Pesci ha alte aspettative che a volte potrebbero non andare a corrispondere a ciò che accadrà. Soprattutto nei riguardi delle persone, rimanendo deluso quando non riceve quello che si sarebbe aspettato di ricevere in cambio. Il Cancro è infatti un segno che si prodiga molto per il prossimo ma a volte vorrebbe ricevere lo stesso. Quando questo non succede il suo umore cambia e purtroppo questo accade più spesso di quanto vorrebbe.

Infine c’è lo Scorpione che interiorizza le proprie emozioni senza farle trasparire. Questo comporta pero’ che, nel momento in cui si ritroverà a non farcela più, potrebbe comportarsi in maniera differente da un momento all’altro. Dentro di sé l’umore oscilla velocemente ma raramente lo esterna. Proprio per la sua esitazione a esprimersi non rende facile alle persone il compito di comprenderlo. I cambi repentini di umore non aiutano neanche.

