Sensualissima ed irresistibile, Malena Nazionale veste i panni della professoressa, in periodo di didattica a distanza. Chi la vuole come maestra?

Si autodefinisce “portatrice sana di felicità”, Malena Nazionale. E non avrebbe potuto dare una migliore definizione di sé stessa. La pugliese sta lavorando da casa, in modalità smart working. Nota per essere una delle attrici di film per adulti più in voga tra le proposte italiane degli ultimi anni, la pupilla di Rocco Siffredi sta facendo tutto da sé.

Le difficoltà legate alla pandemia oggi hanno costretto molte attività a dovere cambiare ed adeguarsi. Ed è il caso anche dell’industria a luci rosse, della quale lei è una apprezzatissima esponente, in grado di piacere a tanti uomini e donne. La 38enne Malena ha intensificato la propria presenza sui suoi canali social, Instagram ed OnlyFans in particolar modo. Così gli ammiratori che pure devono restare chiusi in casa, in fondo non saranno mai soli con lei. E questi sono anche tempi di didattica a distanza, così Malena si offre di farci da maestrina.

Malena Nazionale, un turbine di sensualità

“OGGI NUOVO D.P.C.M. Didattica Privata Con Malena. Se fate i cattivi ci penso io a voi. Con quale materia volete iniziare?”. Lo scrive lei stessa mentre veste i panni della maestrina seducente, con tanto di scollatura dalla quale gli occhi non possono scappare. Questo è l’esempio di come Malena sa essere genuina, anche diretta, e di come sia interessata ai suoi fans.

Più volte lo ha detto lei stessa che non vuole essere considerata come il prototipo di donna irraggiungibile. Lei è schietta ed ai suoi ammiratori sui social molte volte dimostra anche di volere sapere qualcosa di loro. Per stabilire un contatto che possa essere il più autentico possibile.