Asia Argento, “prodezza” maliziosa a bordo vasca, sguardo incantevole: che bomba – FOTO

L’attrice Asia Argento è tornata ad “infiammare” i follower su Instagram con uno scatto ai limiti della prevedibilità

La sceneggiatrice capitolina, Asia Argento è tornata nuovamente in auge sui social network. Questa volta a mantenere alta la sua imprevedibile notorietà è uno scatto “bollente” su Instagram.

La coniuge di Michele Civetta ha pubblicato una foto in cui si mostra davvero “illegale” davanti ai follower che non hanno fatto mancare il loro sostegno. Son stati in oltre 60 mila a riempire di “baci” e dimostrazioni di affetto la performance di una delle più discutibili personalità femminili dell’ultima era.

Non molto tempo fa l’attrice romana era stata paparazzata con un ragazzo di 17 anni, ricevendo critiche da ogni fronte, sulla presunta relazione d’amore. Nonostante sia ferma da un bel pò di tempo, Asia riesce sempre a far parlare di sè in televisione. L’ultima critica all’ex fidanzato, Morgan a “Live Non è La D’Urso” mette in evidenza il carattere esuberante della showgirl

La figlia di Dario Argento, attrice protagonista di alcune pellicole cinematografiche che hanno fatto la storia ha toccato l’argomento Sanremo, contribuendo a spingere ulteriormente il “coltello nella piaga”, dopo l’esclusione del duo Bugo-Morgan dalla manifestazione. “Non mi sorprende che da un momento all’latro si esibisse in una pagliacciata del genere. Lo conosco fin troppo bene, ma giuro di non averlo mai picchiato per come si è comportato anche nei miei confronti”

Asia Argento, la performance illegale riscuote un successo formidabile

Visualizza questo post su Instagram BRANDO A PARIGI Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 12 Ott 2020 alle ore 12:55 PDT

L’attrice romana, 45 enne , Asia Argento ha pubblicato una foto “spinta” su Instagram, riscuotendo ampia considerazione tra i follower. La frequenza degli ammiratori è salita oltre le 68 mila approvazioni, per la performance senza veli a bordo vasca.

Un successo incredibile apprezzato da chiunque e che mette in evidenza un modo tutto innovativo dell’attrice, di presentarsi alla “piazza”. La foto non ha lasciato spazio all’immaginazione e alle parole, dopo l’ultima in intimo trasparente che ha contribuito a rendere piccante un’atmosfera inusuale dalle sue parti.

Simpatico il siparietto con gli appassionati al fianco di uno scatto ai limiti della prevedibilità. Asia Argento è un turbine in tempesta, quando aizza il popolo ad ammirarla il suo splendore, mentre è spogliata di tutti i “veli” e a pancia in giù nella vasca da bagno.

Da sottolineare un fondoschiena da urlo e la malizia di uno sguardo tanto profondo quanto accattivante, all’apice di una corporatura perfetta, irta di tatuaggi speciali. E voi invece cosa ne pensate di Lady Argento in formato “non autorizzato”?

