Va a caccia e non torna a casa: 55enne trovato morto nei campi

Tragedia ieri in provincia di Rovigo, ad Oca Marina, dove è stato trovato il corpo esanime di Roberto Bissacco che era uscito per una battuta di caccia

TAGLIO DI PO (ROVIGO) – Non era tornato a casa dopo essere uscito sabato mattina per una battuta di caccia. Il corpo esanime di Roberto Bissacco, 55 anni, di Piove di Sacco, è stato ritrovato nel pomeriggio in un fossato poco profondo nelle campagne di Oca Marina, Basso Polesine.

Dopo l’allarme lanciato dai familari dell’uomo, si sono attivati nella ricerca vigili del fuoco, carabinieri, unità cinofile, droni, personale Tas.

L’uomo, 55 anni, di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova), è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri intorno le 14.30. È stata la moglie a lanciare l’allarme, dopo che il marito non era tornato la sera di sabato. La zona della frazione di Taglio di Po sta è stata battuta a zone. L’ipotesi è quella di un malore.

Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso e gli inquirenti stanno interrogando le famiglie vicine il ritrovamento del corpo per capire se hanno lo hanno visto nelle ore precedenti il malore.

