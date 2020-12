Matrimonio a prima vista, frase inopportuna su Nicole di un ex concorrente: scoppia la polemica – VIDEO

Nicole Soria ha risposto ad una provocazione che le è stata rivolta da Francesca Musci, ex concorrente di Matrimonio 2016

I ragazzi di “Matrimonio a prima vista Italia 2020” hanno finalmente avuto la possibilità di sbloccare i loro profili social e dare avvio ad una serie di interviste telefoniche e scritte in cui raccontano la loro versione personale dei fatti. Ieri si è svolta l’intervista doppia tra le uniche amiche che si sono salvate di Matrimonio, Nicole Soria e Giorgia Pantini, intervista diretta e guidata da Marco Rompietti e Cecilia De Stefanis, ex concorrente del programma nella stagione 4. Marco e Cecilia erano stati abbinanti ad Ambra e Luca ma entrambi i matrimoni sono naufragati, dopo la fine del programma però i due hanno instaurato un sodalizio ed una grandissima amicizia.

LEGGI ANCHE –> Silvia Toffanin e quel richiamo del figlio che non ti aspetti

Così Marco ieri ha anticipato le due ragazze: “Pensavamo che fosse finita con “e poi…” e invece, così non è. 24 ore dopo dalla messa in onda dello speciale “Tutta la verità” che ha concluso questa maratona interminabile di questa stagione di Matrimonio a Prima Vista, io e Cecilia torniamo in pista per un ultimo, speciale, appuntamento. Ospiti straordinari: Nicole e Giorgia, due tra le protagoniste indiscusse di questa stagione”.

Nicole durante la chiacchierata ha ricevuto un commento da parte di un telespettatore che le chiede “In merito ad una diretta fatta tempo fa dalla Musci, Steven Hutchinson (della seconda edizione, ndr) ha fatto una bruttissima affermazione verso di te: ho trovato terribile il comportamento della Musci, tu cosa ne pensi?”. Francesca Musci, ex concorrente 206 non ha rimosso infatti un video dal suo canale video per la monetizzazione.

Nicole Soria, la risposta alla provocazione social di Francesca Musci

“Questa affermazione mi è stata riportata da Roberto, – inizia Nicole – il ragazzo che gestisce la mia Fanpage, e mi è stata mandata la parte della diretta incriminata in cui si dice testualmente che “lo bombo con qualcuno”. “Premetto che io non ho contattato Steven, ma qualcuno lo ha fatto, l’altra persona citata in causa lo ha fatto, Steven ha anche affermato di non essere in diretta ma al di là di questo, su YouTube i video si possono eliminare ed oscurare. L’altra persona chiamata in causa ha scritto a Francesca Musci se poteva temporaneamente eliminare il commento perché non solo poco carino ma anche poco educato perché io a quei tempi non avevo i social e non potevo parlare”.

LEGGI ANCHE -> Intervista a Francesca Musci, ex concorrente di Matrimonio a prima vista 2016

“Francesca ha risposto che non aveva senso rimuovere il video perché ormai era stato visto e che aveva attiva la monetizzazione su YouTube. Non conoscendola personalmente mi sono fatta dare il suo numero e le ho mandato un messaggio di due minuti in cui le spiegavo la situazione e che il termine “bombare” non è carino e non avendo avuto una voce non avrei potuto rispondere a questa affermazione”.

“Inoltre le ho detto che se il problema è monetario se mi faceva sapere quanto le dovevo che le mandavo un bonifico. Francesca ha ascoltato il messaggio ma non mi ha risposto. Quindi se volete andare a vedere il video è ancora sul canale YouTube di Francesca Musci”. Cecilia ironizza dicendo che “si trova al 4 minuto di visualizzazione”, facendo ridere tutti gli altri partecipanti alla discussione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.