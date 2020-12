Meteo, allerta arancione per la Sicilia e gialla per altre regioni

Nonostante il tempo vada migliorando, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la Sicilia e gialla in altre regioni per le prossime ore

Dopo un inizio di dicembre con temperature molto basse e fenomeni atmosferici intensi come neve e burrasche, la situazione nelle prossime ore migliorerà. La Protezione Civile però invita la cittadinanza italiana a non prendere sottogamba la giornata di domani, diramando un’allerta arancione per la Sicilia e gialla in altre sei regioni. Per quanto riguarda l’isola a Sud del nostro Paese è prevista, come detto, l’allerta di moderata criticità che interesserà nelle prossime ore il versante tirrenico nelle zone del centro-nord, le isole Eolie e le Egadi, Ustica e anche nella zona dell’isola di Pantelleria. Le altre regioni interessate dalla zona di criticità meno accentuata con probabilità temporalesche sono:

Abruzzo: bacino basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico e Tirrenico Meridionale

Puglia: Il Tavoliere e i bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Veneto: Alto Piave, Piave pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Il meteo per la giornata di domani domenica 13 settembre

Nel sud della Sicilia, regione interessata dall’allerta arancione, il tempo sarà buono con forte probabilità di intravedere il sole fare capolino dalle nuvole come anche nell’altra grande isola, la Sardegna, e sulla Campania. Quest’ultima è stata flagellata da forte maltempo nei giorni scorsi con nubifragi che hanno messo in ginocchio l’intera regione. In Toscana, Umbria, Lazio e in tutto il Nord Italia ci sarà bel tempo. Le temperature minime però scenderanno di alcuni gradi, soprattutto nella regione Toscana e al Nord, dove ci si aspettano forti gelate anche in pianura.

Le temperature massime si abbasseranno su medio e basso Adriatico. Nelle altre zone d’Italia invece ci sarà un piccolo aumento. Nella giornata di domenica 13 dicembre infine il tempo sarà nuvoloso con leggeri piogge sul nord-ovest della Sicilia, Calabria, Puglia e Molise.