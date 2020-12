L’incredibile racconto di un italiano sulla vincita di 2 milioni di euro: ecco cosa accade quando la fortuna gira nel verso giusto.

La vincita di 2 milioni di euro si è presentata davvero come una forte emozione questa volta. Non solo nei riguardi del diretto interessato, un giocatore 70ennne dall’animo buono, quanto per il proprietario di un tabaccaio nella città di Bologna. Tale Alberto Mazzacurati non aveva mai assistito dal vivo ad una vittoria di tale portata, tant’è che al momento della scoperta sembrava essere all’ascuro di come funzionasse il meccanismo per attestare la vincita. Probabile è adesso pensare che quel signore non credesse ai suoi occhi.

La vincita di 2milioni ai Gratta e Vinci: il sorprendente racconto

L’abitudine di riscuotere nel tempo soltanto vincite di piccola portata aveva spinto il proprietario dell’attività a non conoscere dei dettagli il funzionamento del monitor. E, quando quest’ultimo ha segnalato una cifra con una moltitudine di zeri al suo seguito, non riusciva a credere ai suoi occhi. Dopo aver descritto lo stupore dinnanzi alla vittoria, ha poi raccontato l’avvenimento.

“Erano le 19, quando è entrato un signore anziano, mi ha chiesto dei ‘maxi’”, per poi chiederne degli altri fino al momento della chiusura. Ecco come sarebbe iniziato il percorsso verso la l’incredibile vincita. “Chiudo alle 19.30 e mancava qualche minuto, è tornato al banco e mi ha chiesto di controllare”, ha riferito il signor Alberto. “Solitamente con vincite sotto i 100mila euro, il sistema, produce uno scontrino da presentare in banca, ma questa volta è apparsa una maxi scritta che non avevo mai visto, con l’indicazione di rivolgersi a Lottomatica“.

Per concludere in bellezza, il fortunato 70enne ha poi promesso di fare un regalo al gentile proprietario, che fornendogli le istruzioni su come comportarsi, ha accettato con gioia di accettare la proposta. “Ho una piccola tabaccheria” avrebbe infine esordito il signore, per poi ammettere con umiltà: “ma siamo stati sempre parecchio fortunati, questa non mi era mai capitata”.