Test visivo, guarda bene l’immagine: trova il cane nascosto

Test visivo, un intelligente rompicapo per valutare spirito d’osservazione e concentrazione: dov’è il cane in questa immagine?

Ritorna l’appuntamento con i nostri test, che la nostra redazione propone periodicamente per stimolare la vostra creatività, intelligenza e scoprire qualcosa in più su voi stessi, come alcuni lati della personalità e non solo. In questo caso, il test visivo che vi proponiamo è solamente una prova di intelligenza e concentrazione. Guardando l’immagine che vi proponiamo, vi invitiamo a scoprire dove si nasconde il cane. E’ già un indizio piuttosto importante, si tratta di guardare bene e acutizzare le proprie capacità di osservazione. Un’interessante test visivo. Prendetevi tutto il tempo necessario per osservare la figura e capire dove si cela il trucco nascosto da parte del disegnatore. Vi diamo un’ulteriore indizio: si tratta di un effetto ottico, di cui una volta che ci si accorge risulta anche piuttosto evidente. Se non riuscite a capire da soli dove sta il trucco, vi invitiamo ad andare a pagina successiva per scoprire la soluzione.

Test visivo, trovate il cane nella figura

