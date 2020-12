Zodiaco, i segni che comprendono sempre tutto e tutti: di chi si tratta

Alcuni segni zodiacali hanno una naturale predisposizione a tollerare e a comprendere situazioni e persone: scopriamo quali rientrano in questa categoria

Riuscire a comprendere quando è necessario intervenire in alcuni contesti e quando, invece, c’è bisogno di mandare giù il rospo non è cosa da tutti. Alcune persone sono predisposte a farlo per carattere, altre hanno imparato con il tempo a capire quanto sia importante farlo in determinati casi. Non è sempre utile e producente reagire senza cercare di comprendere meglio la situazione. Si potrebbe arrivare a passare anche dalla parte del torto, per questo è considerata preziosa la presenza di chi possiede la capacità di mediare e di tollerare. In particolare troviamo tre segni zodiacali che spiccano in questa categoria di persone. Scopriamo quali.

I segni zodiacali più tolleranti e comprensivi

In cima alla lista troviamo senza dubbio il segno dei Pesci, uno dei più sensibili e in grado di mettersi quasi sempre nei panni degli altri. Cercano il più delle volte di evitare diatribe e per questo sono ottimi mediatori, in grado di comprendere se e quando sia il momento giusto per intervenire. Sono senza dubbio molto tolleranti e anche quando si sentono particolarmente infastiditi per qualcosa, cercano di metterci una pietra sopra.

Tra i segni più comprensivi c’è lo Scorpione, sebbene cerchi di mantenere la calma ha comunque un proprio limite. Questo significa che nonostante sappia perfettamente come gestire determinate situazioni non bisogna tirare troppo la corda. Nella maggior parte dei casi farà comunque emergere il suo lato più paziente e per questo trova posto in questa lista.

Infine la Bilancia compare senza dubbio tra i segni più tolleranti e in grado di equilibrare perfettamente dinamiche potenzialmente esplosive. La sua calma ed eleganza nel gestire anche situazioni poco gradevoli porta questo segno a mantenere salde le proprie relazioni. Non è un caso se tutti si sentono a proprio agio accanto a una persona nata sotto il segno della Bilancia.