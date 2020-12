Zodiaco, nel 2021 la fortuna non girerà per questi segni: scopri quali

In attesa di dare il benvenuto al nuovo anno diamo uno sguardo alle anticipazioni delle stelle e scopriamo quali segni zodiacali saranno meno fortunati nel 2021

Il 2021 è alle porte e per questo motivo si inizia a domandarsi cosa avrà in serbo per noi il nuovo anno. Opportunità lavorative, crescite personali, nuovi amori, salute, ostacoli e molto altro, ci si interroga sul futuro e su quello che accadrà. Sebbene venga spesso sottolineato come ognuno di noi sia l’artefice del proprio destino, è anche vero che un pizzico di fortuna non guasta. In questo caso però andremo a dare uno sguardo alle anticipazioni delle stelle riguardo ai segni zodiacali che non avranno un anno particolarmente fortunato. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali meno fortunati del 2021

Chi non avrà un inizio anno particolarmente facile è lo Scorpione che, soprattutto nei primi mesi, si ritroverà a provare un forte affaticamento. Non sarà semplice districare situazioni complicate e la fortuna, in questo, non sarà di certo dalla sua parte. L’unica cosa da fare sarà quella di prendersi del tempo per rimettersi in forze e affrontare in un secondo momento, magari prima dell’estate, determinati ostacoli.

Lo stesso vale per il segno del Leone che inizierà il 2021 portandosi dietro una stanchezza che non lo aiuterà ad affrontare al meglio il nuovo anno, anzi. Ci saranno momenti difficili, soprattutto legati a una serie di disavventure che potrebbero intralciare il suo cammino.

Per la Vergine non sarà necessariamente un brutto anno, ma non potrà di certo contare sulla fortuna. Tutto quello che riuscirà a raggiungere e ottenere sarà frutto di un duro lavoro. Il suo impegno verrà senza dubbio ripagato, ma ci vorrà del tempo prima che questo accada.

Forse il segno più sfortunato sarà però il Toro, la cui strada sarà spesso ostacolata. Non si tratta di un segno che demorde e riuscirà, nonostante tutto, a trovare le forze per superare le difficoltà. Dovrà però totalmente scordarsi di sperare in qualche colpo di fortuna, non sarà esattamente l’anno adatto per quello.