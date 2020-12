Eva Henger, compilation di FOTO natalizie: spacchi inguinali e bikini esplosivi

Eva Henger, nel periodo più bello dell’anno, non poteva lasciare i followers a bocca asciutta: attraverso una compilation di scatti, l’attrice ha reso bollente l’atmosfera natalizia

Gli scatti pubblicati da Eva Henger su Instagram hanno lasciato i followers letteralmente a bocca aperta. La bellissima attrice, attraverso il proprio profilo, ha voluto condividere con gli utenti tutti gli outfit sfoggiati nel corso di questo 2020.

“Mi andava di condividere con voi questi scatti fatti in quest’anno particolare“, ha dichiarato la Henger, le cui foto sono una più bella dell’altra. Le curve mozzafiato dell’attrice, evidenziate da sapienti pose, hanno mandato i fan in visibilio.

“Sempre bellissima“, “Che sequenza spettacolare“: questi i commenti dei fan.

Eva Henger: compilation di scatti mozzafiato

Il primo scatto pubblicato dalla Henger la ritrae con indosso uno splendido vestito rosso. La scollatura provocante e lo spacco inguinale mandano in estasi i fan, che si perdono fra le curve dell’attrice. In seguito, la bella Eva si lascia immortalare in un outfit da vera motociclista: giubbetto di pelle e coda alta per lei.

La compilation si fa poi piccante con alcuni scatti in bikini. La Henger, esibendo dei costumi mozzafiato, non nasconde il fondoschiena mostruoso: il fisico scolpito e le curve da urlo sono uno spettacolo per maggiorenni.

Dagli scatti in bikini a vere e proprie pose da diva. Sia con un vestito rosso che con un abito bianco candido, l’ex pornostar appare comunque incantevole. Sorridente e pensierosa, provocante ed ammiccante: la Henger è un concentrato di sensualità e bellezza.

Gli utenti, a fronte di questo inedito regalo di Natale, si sono precipitati a commentare.

“Sei sempre un sogno…” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Meravigliosa e affascinante sempre di più“.