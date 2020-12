Gf Vip, il confronto infuocato tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Al Gf Vip è tempo di chiarimenti tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la fidanzata del concorrente è entrata in casa per avere un confronto con lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Dopo l’ambiguo biglietto che Natalia Paragoni ha fatto recapitare al suo fidanzato all’interno della casa, fra i due è tempo di chiarimenti. Nel corso della puntata del Gf Vip, Andrea Zelletta ha avuto la possibilità di incontrare la sua fidanzata Natalia. Durante la settimana, ciascun vippone ha ricevuto dei graditissimi regali di Natale. Tutti ad eccezione di Andrea, al quale è invece arrivato un messaggio ambiguo da parte della fidanzata Natalia: nessun “ti amo”, né parole di rassicurazione per lui.

Alfonso Signorini, nel corso della diretta di questa sera, ha deciso di metterli l’uno di fronte all’altra. I dettagli dell’attesissimo confronto.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, Maria De Filippi entra nella casa: il motivo è sconvolgente

Gf Vip, confronto attesissimo fra Natalia e Andrea

LEGGI ANCHE —> GFVip: Samantha De Grenet rischia l’eliminazione per la frase su Stefania Orlando

Ad attendere Andrea nel salotto del Gf, prima ancora di Natalia, c’è Sonia Lorenzini. Il conduttore Alfonso ha infatti insinuato che la concorrente, con le proprie manifestazioni d’affetto nei confronti dell’ex tronista, abbia potuto infastidire la fidanzata Natalia. Sia Zelletta che Sonia, tuttavia, negano la possibilità che la rabbia di Natalia sia riconducile alla loro amicizia.

Con l’arrivo di Natalia, tuttavia, tutte le questioni sono venute a galla: Sonia non c’entra nulla con la lontananza che si è creata fra loro. La Paragoni, con le lacrime agli occhi, ha ammesso di aver percepito un atteggiamento ambiguo da parte del proprio fidanzato, che si è lasciato andare ad abbracci e complimenti verso le altre coinquiline.

Natalia, con la voce rotta dal pianto, ha tuttavia spiegato che il suo regalo di Natale è stato frainteso dal fidanzato. “Un biglietto è stato l’unico spazio che mi è stato concesso, ho preso troppo alla lettera le indicazioni della produzione“, ha ammesso Natalia, giustificando il contenuto esiguo del messaggio.

La Paragoni, rassicurando il fidanzato, gli ha detto di amarlo alla follia, e di aver mal interpretato alcuni gesti fatti da Andrea. A Natalia, in particolare, non sono andati giù gli apprezzamenti rivolti dal fidanzato ad altre concorrenti. Come da lei spiegato, tuttavia, le paranoie sono dovute al periodo di lontananza che i due stanno vivendo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nessun epilogo tragico, dunque, per l’amatissima coppia di Uomini e Donne. L’amore fra Natalia e Andrea, tra dubbi e malelingue, sembra resistere ancora.