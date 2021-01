Zodiaco, i segni che soffrono di un complesso di superiorità: quali sono

Non lo ammetteranno mai, ma questi segni zodiacali soffrono di un forte complesso di superiorità: scopri quali sono

Esistono persone che ripongono la propria fiducia innanzitutto in se stesse. Il più delle volte non viene fatto con presunzione ma con una vera e propria convinzione che gli altri non saranno in grado di fare le cose nella maniera migliore per loro. Spesso questo nasce per l’appunto da un problema di fiducia nei confronti di chi le circonda, facendole passare come persone presuntuose. Ma non è di questo che si parla. Scopriamo quali segni zodiacali appartengono a questa categoria e soffrono in una certo senso di complessi di superiorità.

I segni zodiacali che soffrono di superiorità nei confronti degli altri

Tra questi segni zodiacali troviamo l’Acquario, segno molto indipendente che protegge costantemente la propria individualità. Questo lo porta a essere molto restio nei confronti degli altri, mostrandolo così profondamente sicuro di sé. Agli occhi esterni potrebbe sembrare arrogante eppure si tratta solo di avere una forte consapevolezza dei propri pensieri e della propria persona.

Un segno che potrebbe spesso passare in sordina a causa della sua pacatezza è lo Scorpione. Sebbene sia molto tranquillo e riservato non si tira indietro nel momento in cui c’è da farsi sentire, e in particolar modo quando una situazione non lo aggrada. Se qualcuno fa qualcosa in modo sbagliato per lui riuscirà a frenarsi dal farglielo presente.

Poi c’è il Capricorno, segno molto sicuro che nonostante apprezzi l’aiuto altrui pensa ugualmente che nessuno potrebbe fare meglio di lui. In realtà si tratta più di non avere fiducia negli altri e nella paura di sbagliare a causa loro. Per questo, ad esempio, preferisce lavorare spesso da solo piuttosto che in gruppo. In caso questo accada non avrà invece timore nel prendere le redini della situazione.

Queste caratteristiche sono comuni anche nella Vergine, il segno più preciso e razionale dell’intero Zodiaco. Parliamo di persone spesso riservate che non amano mostrare le proprie doti pubblicamente, ma che in cuor loro credono di essere migliori nel loro campo di molti altri individui.