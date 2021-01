Zodiaco, cosa dicono le stelle per il 2021: le previsioni per tutti i segni

Il 2021 è appena iniziato ed è tempo di scoprire cosa le stelle hanno previsto per questo nuovo anno: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Con l’inizio di un nuovo anno anche i più scettici non riescono a sottrarsi dalla curiosità di scoprire cosa le stelle hanno predetto per il futuro. Il 2021 porta con sé una responsabilità differente, con milioni di persone che ripongono in lui la speranza di poter ripartire dopo un anno decisamente difficile. Per questo motivo andremo ora a vedere cosa l’astrologo Mauro Prefetti ha dichiarato in merito. Nello specifico ecco le previsioni per il 2021 per ogni singolo segno zodiacale.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che soffrono di un complesso di superiorità: quali sono

Le previsioni per il 2021 di ogni segno zodiacale

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più fortunati del 2021: sei tra questi?

ARIETE: un segno che avrà molta fortuna in amore, soprattutto in primavera quando potrebbe avvenire un incontro speciale. Nel lavoro invece è arrivato il momento di credere nelle proprie capacità e di non perdere di vista i propri obbiettivi.

TORO: Saturno metterà i bastoni tra le ruote ma non bisogna temere, andando dritto per la propria strada ci sarà modo di realizzare anche i più grandi desideri. In particolare a ridosso dell’estate ci saranno delle sorprese e le soddisfazioni personali non mancheranno.

GEMELLI: il nuovo anno porterà l’amore per chi lo attende da diverso tempo. Un incontro riaccenderà le emozioni e farà scattare la scintilla. Per chi è in coppia invece, una volta affrontate alcune incomprensioni, sarete pronti per un passo importante. Nel lavoro vi aspettano finalmente delle ricompense.

CANCRO: basta essere cauti, è giunto il momento di buttarsi a capofitto nelle opportunità che vengono a bussare alla porta. Solo così si potrà fare quel salto tanto atteso. In amore ottima chimica con il partner, finalmente viaggerete sulla stessa lunghezza d’onda.

LEONE: tutto verrà messo in discussione, dalle relazioni al lavoro. Ci sarà modo di domandarsi se è davvero questa la vita che si desidera. In caso contrario arriverà la forza per cambiare le cose, una volta per tutte.

VERGINE: le soddisfazioni stanno arrivando. Da un punto di vista professionale, economico e personale. Non bisognerà lasciarsi intimidire dall’incertezza e dalle paranoie, solo guardando le cose in modo lucido si potrà proseguire sulla propria strada.

BILANCIA: un anno ricco che porterà con sé quelle opportunità tanto desiderate nell’ultimo periodo. Una volta colte il percorso sarà tutto in salita e le ricompense non tarderanno ad arrivare. Anche nell’amore ci sarà una serenità ritrovata che vi renderà la vita migliore.

SCORPIONE: affrontare le difficoltà con coraggio e fiducia nelle proprie capacità permetterà di raggiungere i propri scopi. L’unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche. Tutto verrà di conseguenza.

SAGITTARIO: ci sarà da lavorare su se stessi e la propria autostima che ha bisogno di una scossa. Questo avverrà nel nuovo anno e l’energia con la quale saranno affrontate determinate situazioni sarà nettamente differente.

CAPRICORNO: in amore, dopo molto tempo, verrà messa da parte la razionalità e lasciato spazio ai sentimenti. La forza di volontà e il duro lavoro vi ricompenserà adeguatamente nel vostro campo.

ACQUARIO: un anno di nuovi inizi che apriranno strade inedite. Bisognerà fidarsi del proprio istinto e farsi guidare da questo. Lo stesso avverrà nelle relazioni, dove ci sarà modo di capire quali varranno la pena di essere vissute.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

PESCI: ancora lavori in corso sia a livello professionale che amoroso. Ma le vostre fatiche porteranno soddisfazioni e, soprattutto nella prima parte dell’anno, non mancheranno delle sorprese.