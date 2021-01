Jessica Franceschetti, il lato A esplode senza bisogno di fare zoom – FOTO

Jessica Franceschetti ha condiviso una foto su Instagram per la gioia del suo milione di fan che è rimasto senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti, meglio conosciuta come Jessy Franceschetti su Instagram, è una web influencer da oltre un milione di follower. La bella vicentina ha pubblicato poco fa uno scatto in cui si mostra con una maglia merlettata di pizzo a maniche lunghe che a stento riesce a contenere l’abbondante lato A messo in evidenza da una scollatura ultra profonda, che ha messo a dura prova l’animo dei suoi seguaci sul social network. La bella Jessica indossa con eleganza anche un paio di occhiali grandi rotondi e neri che risaltano il suo sguardo dai profondi occhi chiari in cui perdersi. La influencer è ormai un personaggio pubblico grazie ai suoi scatti in cui mette in evidenza il suo fisico statuario e le sue forme generose che ammaliano e fanno strage di cuori tra i suoi follower.

Jessica Franceschetti: chi è la web influencer vicentina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è conosciuta per aver partecipato a diverse trasmissioni sportive in varie tv locali italiane. La bella influencer di Vicenza è infatti un’appassionata di calcio e questo suo amore l’ha fatta approdare in televisione come volto di alcuni programmi proprio dedicati al mondo del pallone. Di lei i fan hanno apprezzato anche l’arte di palleggiare proprio con la palla come se fosse una delle giocatrici famose di calcio femminile che per fortuna finalmente si sta facendo strada anche nel nostro paese. Ma oltre a questo Jessica si è distinta per le sue foto su Instagram, che ha cominciato a postare per gioco su suggerimento di un suo amico, come ha detto durante un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

I fan sui social la adorano già e ne sono entusiasti come se fosse già un volto noto a livello nazionale.