Test psicologico visivo. Colori e immagini, scegli d’istinto e scopri chi sei

Test psicologico visivo. Scopri di più su te stesso. Guarda l’immagine e scegli istintivamente. Qual è il tratto predominante del tuo carattere?

I test di personalità sono degli efficaci strumenti di misurazione atti a definire il profilo psicologico del soggetto che vi si sottopone. La personalità stessa è sicuramente la variabile più compessa che definisce il comportamento di un essere umano. Intervengono, infatti, simultaneamente diversi aspetti come: genetica, processi di apprendimento, capacità di processare le emozioni, motivazione, percezione, etc.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi non ha una connotazione scientifica o diagnostica. Ha lo scopo di allietarvi e farvi scoprire qualche particolare in più su voi stessi. Qual è il tratto che emerge di più del vostra carattere. Osservate l’immagine in basso e rispondete d’istinto.