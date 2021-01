Jessica Franceschetti, bomba sexy distesa sul letto: i fan sognano – FOTO

Jessica Franceschetti si stende sul letto dopo una giornata di impegni fitti e regala un sogno ad occhi aperti a tutti i suoi ammiratori

La sexy influencer, Jessica Franceschetti ha pochi rivali nella rincorsa alla bellezza più sublime e ricca di “segreti”. Lei ce li espone ad uno ad uno, tra una foto “piccante” e un gesto “provocante” che siamo soliti ammirare sui social network e in particolare su Instagram, dove vanta oltre 1 milione di follower.

Un successo che in pochi si aspettavano, considerata la posizione non di assoluto privilegio nella lista delle influencer del Belpaese: numero 271. Di lei sappiamo poco, se non una qualità irragiungibile tra le donne del web, ovvero la “football lover” più brava degli utlimi tempi.

Non pratica il calcio a livelli professionali, ma ha tuttta la “stoffa” di una campionessa in tal senso. Ma le ambizioni di Jessica sono intente a raggiungere ben altri lidi. In quanto lei stessa, come si può notare sul profilo lavorativo di Linkedin cerca “alloggio” nell’amministrazione pubblica, in qualità di segretaria o ragioniera

Jessica Franceschetti a letto con il suo “valore aggiunto”: bellezza universale

Il nome di Jessica Franceschetti è tornato di moda nel’ultimo periodo, anche un pò a causa della scarsezza dei posti di lavoro in Italia. Qual miglior biglietto da visita, se non quello della football lover vicentina può apparire “appetibile” sotto i riflettori dei social? Eppure sembra che non abbia rinunciato al sogno di diventare una professionista nel campo ragioneristico o dell’amministrazione.

Nel frattempo, Jessica, tra un gioco di prestigio e un dribbling col pallone sa come regalare più sogni messi insieme ad un pubblico, in costante delirio per lei. La chiamavano “Jessica Rabbit”, la “coniglietta” sexy di Instagram con diversi lati “piccanti” del suo repertorio.

Alcuni tra i tanti sono quei completini o top calienti e aderenti che lasciano poco spazio alle parole. In quanto conservano, anche se in maniera un pò troppo “affannosa” due curve emozionanti, il “valore aggiunto” del suo repertorio. Come d’altronde le possiamo ammirare in primissimo piano, mentre la Franceschetti è distesa sul letto dopo una giornata di frenesia.

Ora il furore e la follia sono le emozioni che prediligono i suoi fan, sempre grati a lei, una bomba sexy al naturale che ha “stracciato” la concorrenza delle “miss del web”, in men che non si dica