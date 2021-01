Test visivo svela il vostro QI: trova la coppia giusta

Un veloce e non impossibile test visivo svela il vostro Quoziente Intellettivo: trovate la coppia giusta ed il gioco è fatto.

Esistono tre differenti categorie di test: visivi, della personalità e psicologici, ed ognuna di esse possiede un modo tutto suo di svelare alcuni tratti della propria personalità o della propria psicologia a seconda di colui che suole cimentarsi in essi. Per quel che riguarda quello in questione è un test appartenente alla prima categoria e dunque visivo, molto in voga inoltre negli ultimi tempi sulle piattaforme online.

Nel merito del Test Visivo: trova la coppia giusta in poco tempo

Questo test visivo “non impossibile” ma alquanto sottile, rispetto ad altri che lasciano agli audaci tutto il tempo necessario al proprio svolgimento, richiede di essere svolto in un brevissimo arco temporale. Osservate l’immagine e scovate in meno di 20 secondi la coppia giusta.

Dovrete riuscire ad individuare l’unica coppia di pecorelle fra le altre che ha delle caratteristiche differenti. Qual’è la coppia ed al contempo sbagliata? Forza, cimentatevi e non perdete altro tempo. Se arrivati a questo punto, e dunque allo scoccare del timer, vi state ancora domandando dove si siano cacciate queste due pecorelle, ammettete a voi stessi la sconfitta ma continuate a cercare senza limiti stavolta.

Ecco invece la soluzione finale per gli altri: si tratta della coppia nel mezzo della seconda fila a partire dal basso. Riuscite adesso a vederla? Una delle due non ha sull’orecchio lo stesso fiorellino indossato dalle altre. Ma non finisce qui, poiché anche la sua testa appare posizionata diversamente.