Zodiaco, di chi ci si può fidare? I segni che non sanno mantenere i segreti

Riuscire a mantenere i segreti non è cosa da tutti, per alcuni segni zodiacali sembra davvero essere un’impresa impossibile

Tutti possiedono dei segreti e a volte ci si lascia andare a confessioni rivolte alle persone delle quali ci si fida di più. Non è però sempre detto che queste riescano a tutti gli effetti a non spifferare quanto li è stato rivelato. Non si tratta di cattiveria, semplicemente un istinto naturale nel non riuscire a farne oggetto di chiacchiera. Chi è troppo socievole, chi ama i gossip o chi lo fa inconsapevolmente, non è però una coincidenza che alcuni segni zodiacali siano più portati a farlo rispetto ad altri. Scopriamo di chi si tratta.

I segni zodiacali che non sanno mantenere segreti

In questa categoria troviamo l’Ariete che il più delle volte spiffera segreti perché non ritenuti così seri come altri potrebbero pensare. Non lo fa con malizia ma con la totale spontaneità di chi non crede di star facendo nulla di male. Si lascia guidare dall’impulso del momento e per questo bisognerebbe forse pensarci prima di affidarsi a questo segno. Lo stesso vale per i Gemelli che addirittura a volte non si rendono conto di aver rivelato un segreto. Semplicemente da grandi chiacchieroni quali sono si lasciano trasportare dai discorsi e inavvertitamente potrebbero andare a riportare un segreto che li era stato confessato.

C’è poi il segno della Vergine, tra i più razionali, che tende ad analizzare le situazioni con una lucidità tale da porsi nella posizione di sapere se un segreto merita di rimanere tale oppure no. Questo significa che, se ci si affida a questo segno, bisogna tenere in conto la possibilità che la confessione fatta verrà condivisa con altri. Poi troviamo lo Scorpione che, sebbene venga spesso scelto come confidente per la sua discrezione, potrebbe deludere delle aspettative. Se ritiene che riportare quanto saputo possa tornare a proprio favore potrebbe non farsi troppi problemi.

Infine il segno del Sagittario che il più delle volte si lascia condizionare dalla volontà di essere onesto sempre e comunque. Se venisse messo alle strette non riuscirebbe a fingere e riporterebbe anche a terze parti i segreti che gli sono stati confidati. Probabilmente se ne pentirebbe in seguito, ma sul momento non riuscirebbe a fermarsi.