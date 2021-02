Osserva l’immagine e poi leggi le risposte: che animale hai riconosciuto a prima vista? Un test per scoprire meglio la propria personalità

Le immagini vengono spesso utilizzate nell’ambito della psicologia per dar modo al nostro subconscio di emergere. Si tratta infatti di una tecnica più immediata per entrare in contatto con il profondo, quel mondo interiore che ognuno di noi ha ma che spesso tiene nascosto. Per questo motivo tra i test sulla personalità quello basato sull’osservazione delle immagini è forse uno dei più utilizzati. Non si chiede si riflettere ma di rispondere di pancia, quello che i nostri occhi vedono a prima vista. Ecco quello che staremo per fare: guardate la foto sottostante, che animale riconoscete in essa? Leggete le risposte e scoprite qualcosa in più sulla vostra personalità.

Test della personalità: che animale vedi?

Un uccello

Se a prima vista da quest’immagine avete scorto un uccello allora siete dei grandi sognatori che vivono la propria vita cercando di trarne sempre il meglio. Amate staccarvi dalla realtà e sognare in grande progetti futuri. Avete uno spirito propositivo che cercate di trasmettere anche a chi vi sta intorno. Siete per natura dei grandi mediatori e preferite nettamente vivere nella quiete ed è per questo che non siete individui che amano discutere. Avete forti ideali che cercate di non farvi calpestare da niente e da nessuno.

Due coccodrilli

Se invece il vostro sguardo ha notato per primo il profilo di due coccodrilli significa che siete persone molto riflessive, che ponderano le proprie scelte attraverso un’attenta analisi. Siete anche molto razionali e questo vi porta a non perdervi in realtà immaginarie, avete sempre i piedi ben piantati a terra anche se questo vorrebbe dire non vivere una costante serenità. Vi abbattete facilmente quando le cose non vanno come avevate pianificato ma riuscirete sempre a trovare una vita di fuga per raggiungere i vostri obbiettivi.

Qual è stata la vostra risposta? Avete scoperto qualcosa in più sulla vostra personalità?