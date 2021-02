Meteo, le previsioni di oggi: tempo in peggioramento

Per la giornata di oggi il meteo tenderà a peggiorare rispetto a ieri con una nuova perturbazione in arrivo. molta instabilità su tutto lo Stivale

L’Italia si appresta ad affrontare una nuova perturbazione in arrivo. Le belle giornate degli ultimi giorni sono state solo un assaggio che è durato, poco, pochissimo. Si torna a fare i conti con l’instabilità meteo che nel corso della giornata di oggi, lunedì 8 febbraio, porterà più o meno in tutta la penisola precipitazioni diffuse fino ad essere più forti nel corso della notte.

Arriverà la neve sulle Alpi dagli 800 metri di altezza in su, e su tutto l’arco alpino il tempo sarà instabile. Nel resto del nord le regioni saranno per oggi sotto le nubi con temperature tra i 7 gradi di Aosta ed i 12 di Milano e Bolzano.

I territori più colpiti dalle piogge saranno quelli del Sud Italia a cominciare dalla Campania. Prima una mattinata instabile con precipitazioni sparse anche con alcuni temporali, poi verso la sera la tendenza a peggiorare soprattutto in Campania. Nelle altre regioni, durante il pomeriggio il tempo resterà instabile, soprattutto sul basso Tirreno.

Non va meglio in Sardegna e sulle regioni tirreniche, soprattutto in Toscana, con tempo in peggioramento verso il pomeriggio di oggi. Decisamente più asciutto, invece, sui versanti adriatici costieri e nubi sugli appennini.

Meteo, le previsioni per domani

E per domani, 9 febbraio 2021, il meteo rimarrà ancora instabile sull’Italia così come ci suggeriscono le previsioni di ilmeteo.it.

L’instabilità sarà più forte sulle regioni tirreniche, in Emilia, in Puglia e sulla Basilicata. Verso sera il tempo peggiorerà ulteriormente soprattutto nelle regioni settentrionali, estendendosi verso il centro Italia e sulla Sardegna.

In serata le precipitazioni saranno più forti, soprattutto sul Nordovest ed in particolare sulla Liguria. Ancora nevicate sulle Alpi sopra 900 metri.

Molta instabilità anche al centro e al Sud, soprattutto sul Tirreno con la possibilità di fenomeni forti su Campania e Calabria. Un po’ meglio sulla Puglia e sulla Basilicata con piogge e schiarite. Altrove il sole.