Zodiaco, i segni che fuggono in amore: scopri se sei tra questi

Alcuni segni zodiacali sembrano essere più portati a fuggire dinnanzi all’amore, per una serie di motivi: scopriamo quali

L’amore è uno dei motori della vita, inutile negarlo. Amare ed essere amati fa parte dell’essenza di ogni persona e tutti, in un modo o nell’altro, hanno bisogno di questo. L’amore lo si può trovare nella propria famiglia, in un’amicizia o in un partner. C’è chi però dinnanzi all’amore tende a fuggire per paura di essere ferito o perché non si sente pronto a condividere la propria vita con qualcuno. Sembra che anche le stelle ci mettano lo zampino e che alcuni segni zodiacali siano più portati a essere restii in fatto di amore. Scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che preferiscono una vita tranquilla: come passano il tempo

I segni zodiacali che fuggono in amore

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più forti e resistenti che affrontano ogni difficoltà

Tra i segni zodiacali che tendono ad avere difficoltà a legarsi sentimentalmente troviamo i Gemelli. Un segno che ama la propria indipendenza a tal punto da farsi più scrupoli rispetto ad altri dinnanzi a un ipotetico amore, soprattutto quando questo potrebbe in qualche modo andare a lenirla. Una persona troppo gelosa, ad esempio, non potrebbe mai stare accanto a un Gemelli. Per lo stesso motivo tendono a buttarsi in rapporti superficiali dai quali possono scappare al primo campanello d’allarme.

Poi troviamo la Vergine che, sempre molto inquadrata, tende a non prestare troppa attenzione alle relazioni amorose. Le considera infatti spesso una distrazione che potrebbe costarle caro. Raggiungere i propri obbiettivi e sogni, lavorando sodo, è uno degli aspetti più importanti nella vita di questo segno. Per questo motivo far colpo sulla Vergine è un’impresa molto ardua.

Il Capricorno si ritrova spesso a desiderare l’amore eppure è il primo a fuggire dinnanzi a questa possibilità. Si tratta infatti di un segno molto esigente, difficile da soddisfare. Alla prima difficoltà tende a fuggire e se fosse vittima di un tradimento non riuscirebbe mai a dare una seconda possibilità. Il Capricorno è un segno molto forte e sicuro, sa quello che vuole e soprattutto quello che non vuole e non esita a comportarsi sulla base di questo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine tra i segni zodiacali che fuggono in amore c’è l’Acquario per il quale nulla è più importante della propria indipendenza. Ama instaurare nuovi rapporti ed è un segno molto socievole, ma quando inizia ad avere il sentore che una relazione potrebbe limitare la propria libertà è pronto a mettere la retromarcia. Preferisce piuttosto dei rapporti più superficiali perché gli permettono di non sentirsi troppo legato a qualcuno.