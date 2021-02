Oroscopo: quali sono i 5 segni zodiacali accecati dalla gelosia?

Vi siete mai chiesti quali siano i segni zodiacali più soggetti alla gelosia? Scopri adesso le 5 differenti possessività.

Sono cinque i segni zodiacali che si aggiudicano i primi posti in classifica per una maggiore tendenza alla gelosia. Queste personalità tendono generalmente ad essere possessivi con il loro partner, a volte varcando la soglia della libertà altrui, altre soltanto mettendola a rischio sul sottile filo dell’equilibrio. Scopriamo insieme quali sono e come eventualmente poter accettare le loro caratteristiche particolareggianti e al contempo imparare alcuni trucchetti per tenerli magicamente a bada.

I segni più possessivi Zodiaco: ecco 5 differenti sfumature di possessività

Primo fra tutti vi è l’Ariete, già conosciuto per la sua cocciutaggine, come per la sua propensione ad essere ossessivamente ancorato ai suoi obbiettivi principali. Emotivi e capricciosi non sono molto abili nel gestire le proprie emozioni, e perciò soggetti maggiormente a scatti di rabbia dovuti alla loro possessività. Un consiglio? Maneggiate con cura il loro insicuro cuoricino. Al secondo posto il Cancro, nonostante la sua apparente calma interiore, questo segno nasconde un animo infuocato, pronto a farsi contagiare dalla gelosia. Una scenata fuori luogo potrebbe essere all’ordine del giorno, ma presto ritornerà sui suoi passi a mente fredda. Nel dubbio aiutatelo a razionalizzare.

Leone al terzo posto, soffre già di per sé per questioni di primato, gode nel stare al centro dell’attenzione, e quando questo non accade potrebbe sentirsi ferito. Abile a proiettare le sue colpe sulle vostre, per farlo tornare sulla retta via lasciate lui i suoi spazi e fate un respiro profondo.

A seguire fa capolino la Vergine: desiderio e competizione sono le caratteristiche su cui si basa il loro istinto, e dunque non possono accettare di perdere a duello. Rimediate per loro una medaglia senza tempo. Ultimo ma non meno suscettibile è lo Scorpione. La paura dell’inganno primeggia nelle loro vite, basta un nulla per far dubitare una vita di apprensioni, ma abbastanza innocui poiché appare altrettanto facile rassicurarli.