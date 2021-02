Meteo, le previsioni di oggi mercoledì 10 febbraio, il VIDEO

Le previsioni meteo per oggi: ancora mal tempo sul nostro Paese e allerta arancione in quattro regioni, gialle in 14

Ancora brutto tempo sull’Italia per la giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio. Lo Stivale resta nella morsa del maltempo che in questi giorni è interessata da perturbazioni, in alcuni casi ancora molto forti.

È di origine atlantica la perturbazione che sta interessando gran parte dell’Europa e oggi arriverà anche nel nostro Paese, prima sulle regioni settentrionali anche con forti temporali per poi via via spostarsi anche verso il centro-sud.

Proprio qui, infatti, bisognerà accentuare l’attenzione per via dei fenomeni intensi che potranno essere anche molto pericolosi. Non mancheranno i venti molti forti, anche da burrasca.

Ecco perché il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi. Allerta arancione su diverse regioni, gialla in altre quattordici regioni.

Meteo, allerta arancione in alcune regioni

Attenzione alta anche per la giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio, per alcune regioni italiane per le quali è stata diramata un’allerta arancione per via delle condizioni metereologiche avverse che preoccupano.

Ad essere interessate sono quattro regioni: l’Emilia-Romagna e il Lazio per rischio idraulico, Campania e Basilicata per il rischio idrogeologico annesso ai temporali.

Allerta gialla, invece, per altre 14 regioni dello Stivale: Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Liguria, della Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sardegna.

Non mancherà la neve nemmeno oggi sulle Alpi. Confermata a partire da venerdì 12 febbraio l’arrivo di correnti gelide di origine artica che determineranno un brusco abbassamento delle temperature arrivando a far abbassare la colonnina di mercurio anche di 10 gradi.