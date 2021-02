Meteo, le previsioni di oggi venerdì 12 febbraio, il VIDEO

Meteo, sull’Italia da oggi arriva Burian, l’aria fredda degli Urali e in serata anche la neve. Saranno i giorni più freddi dell’anno

L’Italia oggi entra ufficialmente nella morsa del gelo. Ci attende una giornata, e a seguire tutto il week end, contraddistinto dal freddo e dalla neve. Come preannunciato oggi sarà la volta di Burian, il vento gelido che arriva dagli Urali che avvolgerà tutta la nostra penisola. Forte vento di Tramontana e temperature in picchiata per tutto il week end.

Ma non finisce qui. Ci sarà un’altra perturbazione con la quale il Belpaese farà i conti, quella atlantica che arriva da Nordovest e interesserà tutto il Centro-Sud. Qui oltre all’aria gelida ci sarà anche un vortice di neve.

Ad essere interessata da questi fenomeni sarà soprattutto la parte meridionale dello Stivale. Potrà arrivare un po’ di neve per la giornata di oggi nelle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia ma si tratterà di fenomeni passeggeri con conseguente cielo limpido e sole.

Ad avere maggiori difficoltà saranno, invece, le regioni del centro e del Sud Italia a partire da questa notte. Qui le precipitazioni si trasformeranno in molti casi in neve, arrivando anche sulle colline, soprattutto in Toscana, Umbria, Alto Lazio e Marche.

Meteo, in arrivo i giorni più freddi dell’anno

“Con buona approssimazione possiamo dire che questi che arriveranno saranno i giorni più freddi dell’anno, con rischio gelate al Nord e neve e vento al Sud”. Questo in breve quello che ci aspetta per il week end con le parole del tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi, assegnato al Servizio Meteorologico che spesso vediamo in tv per le previsioni meteo.

Lo ha spiegato a fanpage.it parlando dei prossimi giorni come davvero molto freddi con temperature che vedranno un drastico abbassamento, con una differenza anche di 15 gradi a partire dalla giornata di domani, sabato 13 febbraio.

Sarà un San Valentino sotto al gelo quello del 2021 e per alcune regioni anche imbiancato soprattutto per Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Umbria e Lazio, arrivando in alcune zone anche sulle pianure.

Domenica vedremo il sole ma il vento continuerà a soffiare al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero cadere ancora dei fiocchi di neve.