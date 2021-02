La favolosa web influencer condivide con i suoi 1,1 milioni di followers uno scatto in bikini: ecco la foto!

Jessica, conosciuta su Instagram come @jessyfranceschetti, ironicamente scrive sulla didascalia del post: “Altola’ al sudore“. La simpatica frase si riferisce alla sua posa con le braccia alzate, che potrebbe far sembrare la foto un scatto per la pubblicità dei deodoranti.

Il costumino che indossa è nero e copre solo l’indispensabile: impossibile resisterle!

Il make-up è super naturale, la collana che porta è molto luminosa e il décolleté è semplicemente da urlo!

I numeri sono alle stelle: in due ore il post ha ricevuto quasi 18.000 mi piace e 350 commenti.

Jessica Franceschetti e la sua grande passione: ecco la queen del web!

Il profilo Instagram di Jessica è super curato e vanta più di un milione di followers.

La modella e influencer vicentina, per farsi conoscere meglio, scrive sulla descrizione della pagina: “Football lover“. Che tradotto significa: “Amante del calcio“.

Nelle sue IG stories salvate in evidenza, mostra parte delle sue giornate, del suo lavoro e i suoi viaggi in giro per il mondo.

Tra selfie, scatti in bikini, post ironici e foto allo specchio, la Franceschetti ha rapito moltissimi utenti, diventando una nota web influencer!

Jessica è un personaggio molto interessante e dalla bellezza disarmante: come si fa a non innamorarsene?