Meteo, le previsioni di oggi martedì 16 febbraio, il VIDEO

Meteo, il clima cambia sull’Italia che lascia andar via il gelo per accogliere un’aria decisamente primaverile, le temperature salgono

L’Italia dice addio a Burian e alle temperature gelide che hanno letteralmente ghiacciato lo Stivale negli ultimi giorni. Il freddo degli Urali si posta e la penisola inizia leggermente a respirare.

Da oggi, martedì 16 febbraio, infatti, l’Italia inizierà ad assaggiare un po’ le temperature miti tipiche della primavera mettendo per un po’ in stand-by l’inverno. Non è detto che duri a lungo ma nel mentre gli italiani potranno riprendersi dal “trauma” del freddo eccessivo appena subito.

Oggi su gran parte del Belpaese sarà una giornata tranquilla. Resteranno poche nubi solo al Nordovest, in particolare sulla Liguria, e nella parte settentrionale della Toscana. C’è da dire però che non ci dovrebbero essere precipitazioni particolarmente rilevanti.

Il sole dunque splenderà in quasi tutto lo Stivale con temperatura in risalita anche se di notte e nelle prime ore del mattino, specie al Nord, continuerà a fare freddo senza escludere possibili gelate.

Meteo, le previsioni per il resto della settimana

Nella giornata di domani, mercoledì 17 febbraio, le nuvole non abbandoneranno ancora la Liguria e la Toscana, senza poter escludere qualche isolata pioggia. Altrove, invece, il tempo rimarrà stabile con temperature che continueranno ad alzarsi portando così un clima decisamente mite.

Ancora bel tempo al Sud per giovedì 18 febbraio, un po’ di nuvolosità invece al centro Nord con possibili piogge ancora in Liguria e nubi su tutto il Centro Nord che continueranno a stazionare, anche se più debolmente, anche per venerdì 19. Più sole al centro e nuvolosità, invece, al meridione anche se senza precipitazioni.

Di nuovo sole per la giornata di sabato che la farà da padrone sull’Italia con piccole eccezioni sulla pianura padana che potrà fare i conti con banchi di nebbia al mattino. E da domenica le temperature aumenteranno ancora grazie ad una importante alta pressione di stampo primaverile.