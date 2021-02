Quale numero vedi? Test visivo svela lo stato della vista

Un test visivo permette di comprendere il proprio stato della vista. Visualizzando un’immagine in base ai numeri che si vedono si potranno avere risposte in merito alla salute dei propri occhi.

Un test visivo inedito ha spopolato sul web. Il suo obiettivo è quello di far comprendere lo stato della propria vista. Una novità in ambito di test online spesso legati alla psicologia. Nella maggior parte dei casi questi giochi presentano un’immagine da interpretare. In base agli elementi che colpiscono l’attenzione si svelano tratti nascosti della personalità. Ma questa volta al centro dell’attenzione non è presente l’interiorità ma bensì la vista.

Il test della vista mostra un’immagine confusa contraddistinta da sfondo nero e innumerevoli pallini bianchi ravvicinatissimi. Il test ha una procedura semplice. E’ necessario concentrarsi sulla grafica. Infatti se agli inizi non si percepirà nulla portando maggiore attenzione è possibile scorgere una combinazione di numeri. In base alla sequenza percepita, composta da 4 numeri nascosti tra i puntini, il test rivela la propria situazione legata alla salute della vista.

Test visivo: in base al numero percepito rivelato lo stato di salute degli occhi

Un gioco interessante e inconsueto che permette di approfondire maggiormente eventuali problemi alla vista da riscontrare di successivamente con analisi specializzate.

Secondo il test se osservando l’immagine si vede il numero 3246 si è persone affette da miopia e astigmatismo. Nel caso invece si legga la combinazione numerica 3240 si è solo astigmatici. Se si percepisce il numero 1246 si è colpiti da grave miopia. Per le persone che vedono nell’immagine 1240 significa che non presentano problematiche legate alla vista.

Il test non è da intendersi alla stregua di esami medici. Per approfondire il proprio quadro clinico inerente alla salute degli occhi è opportuno consultare un ottico.

