Jessica Franceschetti, in maglia rosa e pantaleggings: sempre al top – FOTO

Jessica Franceschetti strappa un sorriso e una buona dose di likes dopo l’ultima performance che la ritrae in tutta la sua naturalezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Conosciuta come la football lover vicentina, la splendida e straripante web influencer, Jessica Franceschetti ha fatto di nuovo i “conti” con la sua bellezza supersonica. Ormai una costante nelle foto e nel suo modo di pensare.

In poco tempo ha strappato un’ottima dose di consensi, soprattutto sulla piattaforma social dove pubblica la maggior parte delle foto in cui si esibisce con il pallone e i consueti palleggi. Alle sue innate qualità di palleggiatrice abbina sempre un fascino che va oltre le aspettative, secondo a nessuna tra le concorrenti social.

In ciascuna delle foto pubblicate su Instagram è sempre lei a “comandare” le operazioni, con quel fisico super raggiante, condito da forme incandescenti e una statura da professionista mancata

LEGGI ANCHE —–> Jessica Melena, balletto esplosivo con Ciro Immobile, tutta la famiglia coinvolta – VIDEO

Jessica Franceschetti, il sorriso intrigante e contagioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

LEGGI ANCHE —–> Ciro Immobile fa 31 anni: gli auguri della moglie Jessica sciolgono i social

Dietro ciascuna opera fotografica di bellezza, Jessica Franceschetti ha sempre dalla sua parte un sorriso smagliante, che accentua ancor più le caratteristiche del suo repertorio da favola.

La presentazione ai suoi fan produce effetti speciali strabilianti. In quanto la dolce e sensualissima Jessica si mostra sempre aggiornata e consona alle aspettative. Pur di beneficiarne da un punto di vista della visibilità riesce sempre a trovare il “bandolo della matassa” per arrivare dritta al cuore degli appassionati.

Spesso si traveste da donna “casalinga” e nonostante le incomprensioni con l’ambiente esterno riesce a tramutare in positivo e bello tutto ciò che le circonda. Persino il singolo dettaglio di un paesaggio urbano sullo sfondo. Come nell’ultima occasione, in cui mostra un fisico da 110 e lode.

Lei cerca di “stuzzicare” l’animo dei follower, concentrando l’attenzione sull’antenna parabolica sullo sfondo, ma l’occhio continua a volere la sua parte e dunque lo spettacolo non può non tenere in considerazione i suoi riflessi di sensualità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Maglia rosa corta e pantaleggings aderenti è il giusto mix per risaltare il meglio del suo bagaglio di forme. Per una Jessica Franceschetti sempre al top per la condizione e a vostra completa disposizione