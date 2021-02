Zodiaco, i segni più inclini alla sporcizia e al disordine: scopri quali sono

Gli astrologi ci aiutano a capire meglio il rapporto tra i segni zodiacali e la pulizia, anzi, la non pulizia: questi segni zodiacali infatti sembrano essere piuttosto sporchi e disordinati. Scopriamoli

La pulizia non è cosa da tutti. Così si potrebbe pensare, eppure esistono persone non particolarmente predisposte a mantenersi in ordine e a mantenere pulita la propria casa. In questo gli astrologi hanno voluto stilare una vera e propria classifica nella quale i segni zodiacali vengono posizionati secondo il grado di sporcizia. Sarebbe ovviamente sbagliato parlare a nome di tutti ma senza dubbio in alcuni casi sembra che le stelle riescano a individuare tratti comuni. Scopriamo insieme il podio, ovvero i tre segni zodiacali meno puliti e più disordinati.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più altruisti di tutti: scopri quali sono

I segni zodiacali meno puliti e più disordinati

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, le donne di questo segno sono le più belle: scopri quali sono

A essere indicato tra i segni più sporchi in assoluto troviamo il Toro, particolarmente restio alla pulizia personale e di casa. Un segno davvero molto disordinato e che non si impegna affinché tutto splenda. Anche per quanto riguarda la propria persona fa il minimo indispensabile, senza necessariamente prendersi troppo cura di sé. A chi gli fa notare questo dettaglio risponde di essere perfettamente in pace e di trovarsi bene a vivere nel proprio disordine.

Poi c’è il segno del Leone che non si impegna minimamente nel cercare di mantenersi in ordine, anzi. Non ha problemi a uscire di casa in maniera poco curata e se si dimentica per una volta di lavarsi non lo ritiene qualcosa di grave. La pulizia per questo segno può benissimo limitarsi allo stretto necessario.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine sul podio troviamo anche lo Scorpione che risulta essere uno dei segni più disordinati dello Zodiaco. Non riesce proprio a mantenere pulita e in ordine la propria casa ma non solo, anche i suoi spazi in ufficio sono spesso poco organizzati. La pigrizia è uno dei suoi difetti maggiori e questo comporta delle conseguenze che ricadono sull’ordine e sulla pulizia, purtroppo anche della propria persona.