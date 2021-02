Jessica Franceschetti, “boom” di curve e fan in stato di “Shoock”: stratosferica – FOTO

Jessica Franceschetti è davvero incontenibile su Instagram. Il photoshoock è da brividi. Curve mozzafiato e fisico stratosferico

Non ci sono più aggettivi ormai per descrivere la bellezza, sempre in modalità travolgente della bella e sensualissima, Jessica Franceschetti. La football lover vicentina, ad oggi non conosce rivali e “disegna” e insegna calcio, così come fascino a tutto volume, in ogni angolo di un cuore che gronda di emozioni.

Ormai è divenuta una costante sui social network e in particolar modo su Instagram dove in un modo o nell’altro riesce a lasciare il segno. Oggi vanta più di 1 milione di follower, ma l’asticella degli obiettivi e delle ambizioni non vuol sapere di arrestarsi.

Tra palleggi e fascino di una modella è sempre vivo nel cuore dei fan, la tentazione del sogno di vederla all’opera. Ultimamente ha anche collaborato con una serie di brand che fanno di lei un perosaggio social molto appetibile

Jessica Franceschetti, l’obiettivo si ingrandisce al cospetto delle forme

Conosciuta al pubblico come la web influencer più appetibile del momento, Jessica Franceschetti sa come far sognare un intero popolo, ormai “impazzito” per lei, protagonista di scatti superlativi e sena rigor di logica.

Basta pensare a tutte le volte in cui appare “bollente” sul letto di casa, in compagnia del suo repertorio di caratteristiche più appariscenti come l’ineguagliabile panorama di forme che non lasciano spazio alle parole. Lei è abituata ad andare dritto al sodo, un pò in tutte le foto di Instagram, in cui appare incontenibile sotto ogni aspetto.

I follower sono dalla sua parte anche nell’ultima e “illegale” occasione, in cui la football lover di origini venete coglie l’occasione per mettere in piedi una coreografia a parole, davvero accattivante.

Jessica stuzzica i suoi ammiratori con un “rebus” piccante, completato da due curve mozzafiato e tondeggianti che identificano la soluzione: “ShOOck”. Un’iniziativa davvero succulenta che non ha lasciato i follower nell’indifferenza, letteralmente scatenati di fronte alla sua estrema sensualità e un fisico che rasenta la perfezione