Meteo, le previsioni di oggi lunedì 22 febbraio, il VIDEO

Meteo, l’Italia accoglie il caldo e le temperature mite. Italia in due fino a martedì, da mercoledì tutto il Paese avvolto dall’anticiclone

Ieri ne abbiamo avuto un assaggio e oggi e nei prossimi giorni continueremo con le conferme. L’anticipo di primavera tanto annunciato è arrivato sulla nostra penisola e abbraccerà il Paese per diversi giorni.

Gli effetti positivi dell’arrivo di questo anticiclone portatore di aria calda cominceranno già ad a farsi sentire al Sud, sulle isole e al Centro. Avremo bel tempo in queste zone per la giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, con sole e temperature che saliranno decisamente arrivando tra i 17/18°C come in Sardegna, Sicilia e in diverse aree del Sud. Non male anche al centro con picchi di 15/16°C.

Al Nord, invece, bisognerà aspettare ancora. Per il momento e fino a domani si registreranno ancora nebbie e nuvole con temperature che non riusciranno a salire come nel resto dello Stivale. L’alta pressione non ci regalerà ancora un clima propriamente omogeneo.

Meteo, le previsioni per la settimana

Da mercoledì 24 febbraio le cose inizieranno a cambiare e l’anticiclone gradualmente avvolgerà tutto il Paese facendo alzare le temperature portando davvero un anticipo di primavera su tutta l’Italia.

I valori saranno più omogenei più o meno su tutta l’Italia arrivando a toccare anche punte di 20° C in diverse regioni, in particolare del Centro-Nord. Alcune città come Torino, Bologna e Firenze, saranno molto calde ma la foschia e le nebbie locali faranno comunque capolino soprattutto in pianura al nord.

E con questo quadro meteorologico ci avvieremo verso un fine settimana caldo, con clima bello e piacevole, accezione delle prime ore del mattino e di notte quando al Nord un po’ di nebbia non sarà raro riscontrarla.