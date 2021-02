Jessica Franceschetti, in costume e con il sogno tra le mani: che fisico – FOTO

Jessica Franceschetti “disegna” spettacolo tra rime sensuali e tra le mani, il sogno di una vita: strepitosa

Non si smentisce praticamente mai la sensualissima, Jessica Franceschetti, una luce abbagliante sotto la volta celeste limpida. I fan sono completamente estasiati dai suoi scatti fulminanti su Instagram, dove al primo commento esaltano le sue prestazioni da capogiro.

Lei si fa chiamare “football lover“, ma l’ago della bilancia fatica a pendere sulla prima parola, in quanto amante indiscussa di una bellezza che fa miracoli, sia in casa che fuori. Basta pensare a tutte le volte in cui si è esibita alla luce del sole, mettendo a “nudo” tutte le caratteristiche del suo repertorio fisico, che fa “impazzire” a prima vista.

La sexy girl veneta appare sempre incontenibile e libera di esprimersi alla sua maniera, al cospetto di curve “illegali” e pose da far venire il mal di testa al primo ingrandimento dell’obiettivo

Jessica Franceschetti, uno scatto straripante a contatto con i sogni

Jessica Franceschetti, la football lover di origini venete ha sorpreso nuovamente i suoi fan con uno scatto al di fuori del normale. Nessuno l’aveva mai ammirata così prima d’ora. Intraprendente e coraggiosa, solo per aver sfidato le “leggi della natura” e di un clima che nonostante le rigide temperature appare più rovente che mai.

Lo sanno bene anche i suoi follower che ormai hanno speso davvero tutti gli aggettivi possibili per incoronare e omaggiare una bellezza straripante come la sua, con poche rivali al seguito. C’è sempre un buon motivo, in realtà per esaltare tutte le caratteristiche di una diva dal fascino ultra spettacolare.

Stavolta però, Jessica ha fatto venire le vertigini, mentre le telecamere ingrandiscono l’obiettivo e individuano una diva, dal fisico incandescente, a stretto contatto con i suoi sogni: ovvero la moda e il calcio. Si presenta dunque ai più deboli di cuore, in costume nero “striminzito”, mentre in mano regge un pallone firmato “Nike“.

Cosa volere di più dalla vita si domanda ciascuno dei suoi ammiratori, che approvano in “toto” il mood di presentazione poco sobrio di Jessica, “strappando” una meritatissima standing ovation