Test visivo della personalità. Quale felino riesci a vedere per primo?

Spesso le illusioni ottiche permettono di allenare il cervello, fai il test delle personalità e scopri di più su te stesso. Osserva l’immagine e rispondi d’istinto: prima tigre o leone?

Vi siete mai chiesti come ragiona il nostro cervello? Esistono sul web numerosi test psicologici e della personalità che permettono di capire alcuni lati nascosti del nostro carattere, e alcuni di questi si basano sull’osservazione di un’immagine specifica mista, ovvero con più soggetti al suo interno.

Si tratta di una sfida per il nostro cervello e in base a cosa il nostro occhio e la nostra mente sceglieranno di vedere per prima, sapremo poi anche come orientarci a comprendere alcuni lati della propria personalità più recondita.

Test visivo, quale animale attira prima la vostra curiosità?

Sempre più spesso come passatempo ci affidiamo a dei test psicologici e visivi per metterci alla prova. Anche quest’ultimo sicuramente vi divertirà molto e vi dirà qualcosa in più sulla vostra personalità.

Per svolgere il test baserà osservare l’immagine di sotto e individuare il primo animale che resta impresso nella vostra mente. Nell’immagine mista si trovano un leone ed una tigre uniti insieme per alcuni tratti del muso, facile confonderli ma ancora più facile che uno dei due animali catturi il vostro occhio prima dell’altra.

Tigre – Se avete visto prima la tigre siete delle persone molto dirette e franche nell’esprimere ciò che sentite, siete oneste con voi stesse e con gli altri. Menzogna ed ipocrisia non sono le vostre più fedeli compagne e consigliere.

Leone – Se invece è il leone il primo felino ad essersi palesato sotto i vostri occhi allora siete persone estremamente autonome ed indipendenti che detestano dipendere dagli altri nelle decisioni. Fate di testa vostra e non chiedete mai il parere di chi vi sta intorno. Siete decise e testarde, vi concentrare sempre su obbiettivi realizzabili, odiate chi vi fa perdere tempo.