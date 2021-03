Meteo, le previsioni di oggi venerdì 12 marzo, il VIDEO

Meteo: giornata un po’ incerta quella di oggi con venti in discesa dal Nord Europa e la possibilità di rovesci nel pomeriggio

Cambiamenti in atto sul fronte meteorologico per la giornata di oggi, venerdì 12 marzo in quanto sull’Italia arriverà una perturbazione che porterà forti venti, rovesci e qualche temporale. L’alta pressione di ieri sarà scalfita dal freddo che arriverà, in discesa, dal Nord Europa.

Si creeranno così dei contrasti di masse d’aria, tra quella umida preesistente e quella più fredda e pungente che arriverà dall’alto. Ecco perché soprattutto dal pomeriggio è necessario prestare attenzione: potrebbero arrivare sullo Stivale alcuni rovesci. Le piogge si faranno sentire soprattutto in Lombardia orientale, Trentino e Veneto, con possibili fenomeni temporaleschi anche sul Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Neve in quota, sopra i 1000/1200 metri.

I venti si rinforzeranno e assisteremo alla comparsa del Libeccio che potrà arrivare a soffiare con raffiche di 50 km/h sulle coste tirreniche e ioniche. Lo Scirocco, invece, interesserà soprattutto l’Adriatico. Raffiche di Fohn poi al Nordovest.

Meteo, le previsioni per il weekend

Ci attende un weekend diviso in due. Un sabato molto bello, caldo e soleggiato e una domenica invece più fresca e con il vento.

Sabato infatti si farà sentire di più l’alta pressione che garantirà una bella giornata con temperature gradevoli e miti sia al nord che al sud con punte che potrebbero arrivare anche a 18° C. Solo qualche nuvola sulle zone alpine, nelle zone più interne del centro, Calabria ionica e Sicilia ma senza il rischio di piogge.

Per domenica però le cose cambiano. Avranno la meglio i venti che circoleranno più o meno su tutto il Paese intensificandosi. Nel corso del pomeriggio è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione.

I primi fenomeni si registreranno già dal mattino sul Triveneto e Friuli Venezia Giulia, al pomeriggio passeranno verso la Romagna e nel corso del pomeriggio, scenderanno verso Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.

Durante la notte i rovesci arriveranno anche sul Molise, sul Gargano, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.