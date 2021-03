Test visivo della personalità. Quale animale vedi per primo? Scopri chi sei

Test visivo della personalità. Vuoi scoprire di più su te stesso e sul tuo carattere? Osserva l’immagine e rispondi d’ istinto: quale animale vedi per primo?

La nostra mente nasconde tante insidie ma allo stesso tempo è affascinante scoprire come essa lavora. Per aiutare a districarsi meglio in questa immensità, i test di personalità, realizzati da professionisti esperti, sono degli efficaci strumenti di misurazione atti a definire il profilo psicologico del soggetto che vi si sottopone.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi, lungi dall’avere una connotazione scientifica o diagnostica, ha lo scopo di farvi scoprire di più su voi stessi. Osservate l’immagine in alto. Cosa vedete? Rispondete d’istinto. Si basa su un‘illusione ottica.

Test visivo della personalità. Scopri chi sei veramente

Date bene un’occhiata all’immagine proposta. E’ una scena della savana in cui sono raffigurati diversi animali. Si basa su un’illusione ottica. In parole povere, l’occhio percepisce qualcosa che in realtà non esiste o che si manifesta in maniera differente da come la stiamo guardando. L’interpretazione della figura dipende dalla capacità del cervello di codificare cosa stiamo vedendo.

Non esiste una risposta giusta o una sbagliata. Ecco l’interpretazione in base a ciò che avete scorto per prima.

Se avete visto come primo animale delle zebre siete delle persone che sanno stare bene in gruppo. Poco competitive, amate l’armonia e il quieto vivere. Socievoli, riuscite a creare un legame praticamente con tutti, siete particolarmente propensi al lavoro in team.

Se, invece, il primo animale che vi è balzato all’occhio è un uccellino sul dorso di una zebra, siete delle persone molto pignole, attente, per nulla superficiali. Non vi sfugge il minimo dettaglio, sul lavoro sieta una certezza assoluta di efficienza.

C’è anche un leone al centro della scena. E’ più facile vederlo se l’immagine è rimpicciolita, si basa su un’illusione ottica. Il suo muso è la “somma” di altri dettagli presenti nella foto. Se lo avete visto come primo animale avete un ego molto forte ma al tempo stesso siete dei sognatori, passionali, con uno spiccato desiderio di eccellere e primeggiare in tutto quello che fate.