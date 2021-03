Jessica Franceschetti, canotta illegale e lato A esplosivo: pazzesca – FOTO

L’influencer Jessica Franceschetti alza ancora una volta la temperatura su Instagram, lo scatto è bollente: esplosiva

La bellissima influencer veneta Jessica Franceschetti è ormai una certezza confermata sui social. Una storia iniziata all’insegna della sua passione per il calcio, attraverso un video di palleggi molto seducenti che in poco tempo è diventato virale, facendole conquistare tantissimi seguaci.

Persino l’incontro con il mondo dei social è stato segnato dalla casualità, dipesa dal consiglio di amici. Un’attività che ha iniziato per gioco, e che foto dopo foto, è diventata una professione grazie all’enorme seguito che ha suscitato. Vanta infatti più di 1 milione di follower su Instagram, cifra invidiabile da molte delle sue “colleghe”.

Jessica Franceschetti, la canotta è illegale

Classe 1988, nata a Vicenza, la bellissima veneta si è velocemente creata spazio sul web, di dimensioni sempre più ampie. Considerata una delle influencer più sensuali di Instagram, non teme di esibire le sue curve esplosive, sempre nell’autenticità che la contraddistingue.

Non ama i filtri, nemmeno il make-up appariscente, ma soprattutto mantiene un approccio molto fresco e divertente che le ha permesso di essere così apprezzata dai fan. I post sono infatti spesso accompagnati da battute ironiche, che dimostrano quanto non si prenda sul serio, nonostante la conclamata bellezza ed il successo che ne consegue.

L’ultimo scatto ha conquistato come sempre il cuore dei fan. Jessica appare in tutta la sua magnifica naturalezza, priva di trucco e di accessori vistosi, poiché non ne necessita per raggiungere il solito boom di like. Basta solamente il suo sguardo, l’attraente profilo e il décolleté incontenibile nella canotta rosa per splendere di meraviglia.

Nella penombra è più notevole che mai, vestita solo di semplicità e fascino, totalizzando così più di 16 mila like.