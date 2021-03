Gratta e vinci: riconosci il biglietto vincente grazie ad un trucco

Grazie ad un trucco è possibile riconsocere quale sia fra tutti il biglietto vincente: seguite le istruzioni, non crederete a vostri occhi.

Tentare la fortuna, nonostante le aspettative e tutte le buone intenzioni, talvolta può essere molto deludente. Ed è per questo che è arrivato il momento di svelare un paio di trucchi semplici ed efficaci per aiutare l’avvento della buona sorte anche nel semplice acquisto di un “Gratta e Vinci“. Innanzitutto bisogna fare una selezione per far si che possiate trovare fra una grande moltitudine il biglietto vincente.

A quanto parei una selezione qualunque sarebbero soltanto 6 il numero di gratta e vinci promettenti anche su basse quote. Ognuno di essi promette la vittoria di almeno 5 euro ciascuno, giungendo così ad un totale di quasi 150 euro. Ma scopriamo adesso le varie tipologie di trucchi esistenti da mettere in pratica.

Gratta e vinci, segui il trucco e trova il biglietto fortunato

Mai scegliere i biglietti iniziali o finali all’interno di una serie, poiché i vincenti generalmente pare che siano posizionali nel mezzo e fra i primi 31 biglietti. Sul “Lingotto D’oro“, che per gli amanti dei gratta e vinci risulta essere un’impresa quasi impossibile trovare il biglietto giusto, dopo una vincita bisognerà attendere di scartare il pacco successivo altrimenti ogni tentativo risulterà vano.

Potete inoltre porre attenzione, oltre ad alcune imperfezioni nei biglietti quanto alla sigla “C”. Poiché quando questa sarà posizionata accanto ad un numero 2 allora potrete ritenervi abbastanza fortunati da strappare alla sorte una cospicua vincita.

