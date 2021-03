Zodiaco, quali sono i segni più fedeli in amore di cui potersi fidare

In qualsiasi tipo di rapporto la fiducia è un aspetto fondamentale, così come il rispetto: scopriamo quali sono i segni zodiacali più fedeli in assoluto

A rappresentare uno dei maggiori pilastri in una relazione è la fiducia reciproca che si ricollega anche all’aspetto della fedeltà. Uno dei principali motivi per i quali un rapporto termina è legato proprio al tradimento che, nonostante possa anche essere perdonato, avrà lasciato per sempre una crepa profonda all’interno della relazione. Per fortuna però esistono persone delle quali fidarsi ciecamente e che non prenderebbero mai in considerazione questa ipotesi. In particolare secondo gli astrologi per alcuni segni zodiacali, in amore, la fedeltà è tutto e il/la loro partner potrà dormire sonni tranquilli. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più fedeli in amore

Tra i segni zodiacali più fedeli troviamo il segno del Cancro che sebbene possa risultare facilmente sensibile alle tentazioni non andrà mai fino in fondo, non cederà mai a un vero e proprio tradimento. Non riuscirebbe a fare di proposito del male alla persona amata, non se lo perdonerebbe.

Poi c’è il Leone, dalla forte personalità. Si tratta di un segno non facile da gestire per il suo carattere spesso irruento e per la sua caparbietà, questo suo aspetto si lega in realtà anche alla sincerità con la quale preferisce vivere ogni tipo di rapporto. Compreso, ovviamente, quello amoroso. Il Leone non penserà mai di tradire la persona amata con la quale ha instaurato un legame fatto di trasparenza.

La lista prosegue con il Capricorno, segno particolarmente romantico che sogna un amore da favola e crede fortemente nel matrimonio. Alla base di ogni sua relazione c’è il rispetto, senza il quale non potrebbe mai portare avanti un rapporto. Tenace e sicuro di sé non lascerà mai a nessuna tentazione di avere la possibilità di farlo cedere. Per questo segno il tradimento non è contemplato.

Per definizione il segno del Pesci vive la propria vita sognando a occhi aperti, nella speranza di incontrare il grande amore con la quale condividere il resto dei suoi giorni. Per questo motivo cercherà sempre di non dare modo alla persona che gli sta accanto di dubitare della propria fedeltà e vivrà con un profondo rispetto il sentimento che lo lega a quest’ultima.