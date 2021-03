Zodiaco, i segni più polemici in assoluto: scopri quali sono

Se tra le caratteristiche di alcuni segni zodiacali troviamo la pazienza, altri vengono indicati come polemici sempre pronti a reagire: scopriamo di quali si tratta

Non importa quanto si impegnino, alcune persone non riescono proprio a evitare di scatenare delle polemiche dinnanzi a situazioni che non sono di loro gradimento. Può capitare che non siano neanche protagonisti di tali situazioni ma che sentano la necessità di intervenire per dire la loro opinione a riguardo. Polemizzare non significa necessariamente litigare, sebbene la reazione potrebbe scaturire dallo stesso sentimento di irritazione. Secondo gli astrologi questo potrebbe essere legato al segno zodiacale di una persona poiché alcuni di questi hanno in loro un tratto caratteristico di questo tipo. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più polemici

Al primo posto troviamo il segno dell’Ariete che rientra senza alcun dubbio in questa categoria. Un carattere spesso irascibile, sempre pronto a scattare e reagire a qualsiasi tipo di imprevisto o disguido. Quando non si trova d’accordo su qualcosa partirà con una polemica infinita con l’unico scopo di sottolineare la sua ragione in merito, poco importa se la possiede davvero oppure no. Provare a discutere con un Ariete è davvero complicato poiché potrebbe continuare per ore a tenere il punto, senza lasciare margine di errore.

Poi troviamo il segno del Toro, particolarmente permaloso e facilmente irritabile. Questi lati del suo carattere lo portano a polemizzare anche sulle più piccole cose, finendo per risultare in alcune occasioni persino antipatico. Crede parecchio nei propri ideali e non si smuove dinnanzi a visioni della realtà differenti dalla sua. Piuttosto permaloso, finirà anche per prendersela e tenere il muso alla persona che incrocerà il suo cammino.

Infine c’è lo Scorpione, un segno complesso da capire e con la quale condividere scambi di opinioni. La polemica con lui è all’ordine del giorno. Se toccati tasti specifici sarebbe in grado di discutere su determinati temi per ore e ore, finendo per sfinire il suo interlocutore. Possiede valori importanti che farà in modo di proteggere indipendentemente da chi si troverà di fronte.