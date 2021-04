Zodiaco, i segni più rancorosi che non dimenticano mai i torti subiti

Dimenticare o perdonare un torto subito non è semplice e per alcune persone sembra essere quasi impossibile. Scopriamo quali segni zodiacali vengono indicati come i più rancorosi

Il rancore è per definizione letterale “un risentimento profondo, non manifestato apertamente e tenuto nascosto nell’animo“. Covarlo significa non riuscire a passare oltre e perdonare totalmente una persona in seguito a un torto subito, desiderando magari di potersi vendicare in qualche modo. Questo aspetto del carattere potrebbe avere a che fare con il proprio segno zodiacale, come affermano gli astrologi. In alcuni di questi spicca particolarmente tale caratteristica e le conseguenze del loro modo di reagire alle cose non sono sempre piacevoli. Scopriamo perché.

I segni zodiacali più rancorosi di tutti

Tra i segni zodiacali più rancorosi troviamo senza dubbio quello del Toro che non riesce a chiudere un occhio e passare oltre a un torto subito. Nella maggior parte dei casi farà lo sforzo di provare a perdonare e andare avanti, per poi puntualmente cadere vittima del rancore provato. Un segno permaloso che preferisce voltare le spalle e allontanarsi dalla persona che gli ha causato dei danni -emotivi o più concreti- piuttosto che darle una seconda possibilità.

Lo stesso vale per lo Scorpione che non fa nulla per nascondere il risentimento che prova nei confronti di chi ha provato, invano o con successo, a fargli uno sgarro. Un segno alla quale non importa che gli altri riconoscano il suo stato d’animo, per lui la priorità sarà quella di riscuotere la propria vendetta. Niente e nessuno sarà in grado di fargli cambiare idea.

Sul gradino più passo del podio troviamo, forse inaspettatamente, il segno dei Pesci. Senza alcun dubbio uno dei più sensibili ed empatici dell’intero Zodiaco che, proprio per questo, gradirebbe un occhio di riguardo in più nei propri confronti come quello che lui rivolge agli altri. Quando questo non accade celerà in sé del rancore anche per moltissimo tempo, fino a quando troverà un modo per avere la propria rivincita.