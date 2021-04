Zodiaco, i segni più sfortunati di tutti: scopri se sei tra questi

Scopriamo quali segni zodiacali vengono considerati i più sfortunati di tutti. Per loro non è mai facile ottenere qualcosa, perennemente perseguitati da una cattiva sorte

Non importa in quale contesto o situazione ci si trovi, è innegabile che un pizzico di fortuna nella vita possa sempre tornare utile. Che si tratti di un lavoro, di una relazione, di una scelta importante da compiere, in tutti questi casi la volontà e l’impegno faranno certamente la differenza. Tuttavia la fortuna potrebbe svolgere un ruolo fondamentale. Esistono però persone che sembrano essere state segnate alla nascita da una cattiva sorte, non riuscendo mai a ottenere dal fato una piccola spinta. Secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare con il proprio segno zodiacale. Scopriamo perché.

I segni zodiacali più sfortunati

Tra i segni zodiacali più sfortunati troviamo quello del Cancro. Le persone nate sotto questo segno sanno bene cosa significa dover fare dei sacrifici e dover impegnarsi a fondo per ottenere qualcosa. Spesso più di chiunque altro. Questo accade perché la fortuna non sembra mai essere dalla loro parte e ogniqualvolta qualcuno riesce a farcela a suo dispetto, ci sarà di mezzo proprio quest’ultima. Presa coscienza della propria sfortuna il segno del Cancro riesce a raggiungere uno stato di rassegnazione, non provando neanche più invidia o rabbia nei confronti di chi invece sembra essere sempre baciato dalle stelle.

Troviamo poi il segno della Bilancia, tra i più sfortunati di tutto lo Zodiaco. A differenza degli altri però sembra che siano proprio le persone nate sotto questo segno a intralciare il loro cammino. Un’eccessiva preoccupazione, una forte insicurezza, la paura di non farcela e l’ansia da prestazione sono tutti aspetti che si potrebbero ritrovare in una personalità come quella della Bilancia. Tutto questo andrà spesso a offuscare le opportunità che le si propongono davanti, poiché troppo occupata a pensare a cosa potrebbe andare storto. Tutto si ridurrà alla sfortuna, quando in realtà una grossa dose di responsabilità sarà proprio sua.

Infine tra i segni più sfortunati ci sono anche i Pesci che si lamentano spesso di non possedere un briciolo di fortuna anche laddove la colpa sarebbe essenzialmente loro. Si tratta infatti di un segno che non si accontenta mai, ad esempio in amore. Per questo motivo ogni nuova conoscenza sembra non soddisfare a pieno le sue aspettative, finendo però per lamentarsi e incolpare la cattiva sorte.