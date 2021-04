Zodiaco, i segni più empatici: la loro sensibilità è fuori dal comune

Riuscire a mettersi nei panni degli altri non è cosa da tutti, così come sentire le emozioni altrui quasi fossero le proprie: scopriamo quali segni zodiacali vengono identificati come i più empatici di tutti

Essere sensibili è un tratto caratteristico davvero prezioso che permette alle persone di entrare in sintonia con gli altri. Non è un caso che la sensibilità viaggi di pari passo con l’empatia, ovvero la capacità di mettersi in contatto con le emozioni altrui in modo talmente profondo da sentirle quasi proprie. Non è semplice trovare persone empatiche e gli astrologi sono giunti alla conclusione che dipenda molto dal proprio segno zodiacale. Non tutti infatti sono propensi a possedere questa qualità. Scopriamo chi invece viene considerato un segno particolarmente empatico e sensibile.

I segni zodiacali più empatici

Tra i segni zodiacali più empatici troviamo, forse a sorpresa, quello del Toro. Un segno del quale tutti riconoscono la grande forza e sicurezza ma forse in pochi sanno scorgere anche il lato più fragile e sensibile. Questo tratto della sua personalità lo porta a entrare in sintonia con il prossimo, presentandosi come ottimo ascoltatore e consigliere. La sua capacità di mettersi nei panni degli altri gli permette di essere un grande amico, sempre disposto a porgere una spalla e farsi carico dei problemi di chi lo circonda.

Inaspettatamente troviamo in questa categoria anche la Vergine, apparentemente dura e fredda, ma che in realtà cela una sensibilità rara. Porsi come una persona distaccata e analitica è solo un modo per proteggersi, non mostrando agli altri le proprie fragilità. In realtà in questo segno si nasconde la capacità di relazionarsi a tal punto da provare una forte empatia con chi si trova di fronte. Deve però sentirsi legato emotivamente per farlo, altrimenti farà di tutto per non mostrare questo suo lato più vulnerabile.

Un segno piuttosto misterioso quello dello Scorpione che, nonostante il suo tentativo di restare in disparte e non farsi carico dei problemi altrui, in alcune situazioni non riesce a non mostrare la sua immensa sensibilità. Un dono che questo segno possiede ma che rivela solo in rare occasioni. Lo Scorpione, nonostante quello che vorrebbe far credere, riesce a vivere le emozioni altrui in maniera così intensa da arrivare a non sapere come gestirle.

Infine troviamo il segno più empatico di tutti, quello dei Pesci. Noto per la sua immensa sensibilità ha senza alcun dubbio una dote innata. Le persone nate sotto questo segno riescono a entrare in empatia con gli altri con estrema facilità, riuscendo a captare le emozioni altrui anche solo interpretando il linguaggio non verbale. Questo li porta inevitabilmente a farsi carico anche di ciò che non dovrebbero, arrivando a sentirsi sopraffatti da quello che provano.