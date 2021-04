Alcune persone sembrano possedere un vero talento, ovvero quello di riuscire a mettersi in imbarazzo in ogni situazione. Questo potrebbe avere a che fare con i segni zodiacali: scopriamo i più imbranati

È innegabile che ci siano persone in grado di sapersi mettere nei guai inconsciamente o che abbiano sempre un problema collegato, il più delle volte, alla propria sbadataggine. Alcune di queste sembrano essere vittima di questo aspetto della propria persona, altre invece arrivano ad approfittarne utilizzandolo come mezzo per raggiungere un fine. Tutto ciò potrebbe avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale, come affermano gli astrologi. Scopriamo quindi quali segni vengono considerati i più imbranati di tutti e perché.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più immaturi che sembrano rifiutarsi di crescere

I segni zodiacali più imbranati

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni meno ordinati in assoluto: scoprili tutti

A sorpresa rientra nella lista dei segni zodiacali più imbranati l’Ariete che risulta essere sempre -almeno apparentemente- molto sicuro di sé. In realtà si tratta di un segno che il più delle volte cerca di nascondere le proprie insicurezze, non riuscendoci però sempre in maniera impeccabile. In particolare all’interno di alcuni contesti sociali potrebbe rivelare un inaspettato nervosismo che lo porterà ad apparire piuttosto imbranato.

Poi troviamo i Gemelli e le persone nate sotto questo segno non sono sempre molto facili da inquadrare. Loro rientrano in uno di quei casi nei quali non è chiaro se cerchino di approfittare del loro essere così impacciati o se non si rendano conto effettivamente del loro comportamento. Anche sotto questo aspetto i Gemelli risultano essere piuttosto ambigui.

Il segno del Sagittario potrebbe essere definito come l’eterno bambino, colui che soffre della cosiddetta “sindrome di Peter Pan”. Questo suo desiderio di vivere la vita in un eterno stato di giovinezza lo porta però a confrontarsi anche con situazioni imbarazzanti. Un approccio ingenuo può portare a farlo sembrare piuttosto imbranato nei gesti e con le parole, finendo per fare figure barbine anche in contesti più formali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine troviamo il segno dei Pesci che potrebbe rappresentare tutto ciò che ci si immagina quando si pensa a una persona imbranata. Immersa nel suo mondo e costantemente distaccata dalla realtà che vive una vita nella quale le dimenticanze sono all’ordine del giorno, così come disastri materiali causati da mancanza di attenzione. Atteggiamenti che potrebbero portare chi la circonda a perdere la pazienza.