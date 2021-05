Zodiaco, scopri i segni più fragili: la loro stabilità emotiva è spesso a rischio

Non è semplice restare costantemente in equilibrio e affrontare tutte le sfide che la vita pone lungo il cammino con stabilità. Lo sanno bene questi segni zodiacali considerati i più fragili in assoluto

Ogni persona reagisce alla vita e l’affronta a proprio modo, riuscendo a superare o meno le avversità secondo i propri limiti. Lo stato emotivo è fortemente collegato a tutto ciò che accade: dai momenti più belli a quelli più complicati e difficili. Per alcuni risulta però particolarmente difficile rimanere stabili e non cadere nel baratro della sofferenza. In particolare secondo gli astrologi, questi segni zodiacali risultano essere piuttosto fragili e questo li porterà a non riuscire a gestire adeguatamente le situazioni più complesse. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più fragili ed emotivamente instabili

Questi quattro segni zodiacali sembrano non riuscire a mantenere uno stato emotivo equilibrato, tanto da risultare fragili e instabili.

In questa categoria troviamo il segno del Cancro che si ritrova a fare i conti con degli sbalzi di umore non indifferenti. Ogni più piccola cosa sembra riuscire a sconvolgerlo o a toccarlo tanto da sancire in lui una reazione. Passa dalla rabbia alla felicità a uno stato di ansia e frustrazione con una velocità a tratti paurosa. Per questo motivo bisogna sempre fare attenzione su come approcciare questo segno per evitare di lenire il suo stato emotivo.

Poi c’è la Bilancia che vive cercando di mantenere un equilibrio che tenterà di non rompere. Non sempre però riuscirà a farlo, finendo per far emergere tutta la sua fragilità e instabilità emotiva. In quei momenti entra in gioco uno spaesamento tale da non permettergli di ragionare e agire in maniera lucida. Per questo motivo cercherà di non perdere mai il suo equilibrio. Non è certa di saper gestire la situazione in caso questo accadesse.

Anche le persone nate sotto il segno dello Scorpione si ritrovano a dover fare i conti con una fragilità non indifferente. Non tendono a fidarsi facilmente e proprio per questo motivo in caso di tradimento non riusciranno a passare oltre. Saranno travolti da rabbia e dolore, andando a perdere completamente la stabilità della quale erano soliti vantarsi.

Infine troviamo i Pesci, tra i segni più sensibili ed empatici dello Zodiaco. Sentono le emozioni in maniera più intensa degli altri ma hanno la capacità di riconoscere il momento in cui il loro equilibrio sta venendo a mancare. A quel punto sono consci del fatto che dovranno incanalare le loro emozioni in qualcosa di produttivo, come l’arte o un particolare hobby. In questo modo faranno delle loro fragilità anche un punto di forza.